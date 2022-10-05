Системообразующие предприятия Татарстана получили свыше 40 млрд рублей льготных кредитов

Системообразующие организации республики, включенные в соответствующий федеральный перечень, получили свыше 40 млрд рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств, а предприятия малого и среднего получили поддержку на сумму около 60 млрд рублей, сообщил сегодня первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на совещании по обсуждению проекта консолидированного бюджета РТ на 2023 год и на плановый период 2024­-2025 годов.

По его словам, меры поддержки оказываются в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Он направлен на то, чтобы предприятия налаживали новые кооперационные связи, перестраивали логистические цепочки, осваивали новые рынки сбыта и импортозамещали продукцию.

Пелевин отметил, что введенные беспрецедентные санкции значительно ограничивают развитие экономики страны. Запреты во внешнеторговой деятельности и транспортная блокада, которая затронула практически все виды транспорта, отражается на экспортно-импортных операциях. А они сказываются на реализации инвестиционных проектов.

Спикер также отметил, что блокировка доступа российских компаний и банков к глобальной финансовой системе привела к сложностям в проведении платежей с иностранными заказчиками. Различные гуманитарные санкции отразились как на передвижении людей, так и на проведении образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

«Санкционное давление будет усиливаться. В том числе в виде вторичных санкций, дополнительных ограничений на экспорт и дальнейшего расширения списка подсанкционных товаров и технологий», — подчеркнул заместитель министра.