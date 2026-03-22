Системный «Ак Барс» против атакующего «Трактора»: расклад первого раунда плей-офф

В рамках предстоящего первого раунда плей-офф «Ак Барс» сыграет с «Трактором» впервые за восемь лет. Пока перевес во встречах на стороне челябинской команды. Насколько высоки шансы уравнять данное противостояние у подопечных Анвара Гатиятулина - в материале «ТИ-Спорта».





В чемпионате КХЛ перевес на стороне «Ак Барса», в плей-офф – у «Трактора»

В рамках стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина-2025/26 «Ак Барс» встретится с «Трактором» на домашнем льду «Татнефть-Арены». Это первая встреча соперников в данном турнире за восемь лет. По итогам «регулярки» казанцы набрали 94 очка и занимают третье место, челябинцы остановились на шестой строчке. В активе последних 75 очков.

В истории КХЛ преимущество в противостоянии на стороне «Ак Барса», 47 побед против 28 поражений. В прошедшей сезонной серии перевес также на стороне татарстанцев - 3:1. В плей-офф соперники встречались между собой трижды в сезонах-2011/12, 2012/13 и в 2017/18. В первых двух случаях по сумме побед во всех матчах серии сильнее оказалась челябинская команда (4:2 и 4:3). В чемпионском для казанцев сезоне в 2018 году они всухую в серии обыграли челябинцев - 4:0.

В первом раунде плей-офф в серии до четырех побед 23 и 25 марта две встречи пройдут в Казани, ответные поединки состоятся 27 и 29 марта в Челябинске.

На сегодняшний день «Ак Барс» является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). «Трактор» лишь дважды доходил до финала розыгрыша (2013, 2025), но Кубка не удостаивался. В случае победы казанцев в первом раунде, у «Ак Барса» есть шансы уравнять противостояние в истории.

Неудачный старт, 11-матчева серия побед и третья строчка в чемпионате у «Ак Барса»

«Ак Барс» в нынешнем сезоне с самого начала не радовал своими выступлениями казанских болельщиков. Татарстанцев штормило настолько сильно, что в один момент они находились ниже «Салавата Юлаева», оказавшегося заложником собственной ситуации из-за финансовых проблем и наиболее бюджетного нижнекамского «Нефтехимика», здорового стартовавшего в регулярном чемпионате. В это же время начали ходить слухи о том, что главный тренер Анвар Гатиятулин может не доработать до конца сезона и своего соглашения, которое, к слову, истекает весной 2026 года.

Стоит помнить, что Анвар Гатиятулин родом из Челябинска, но за родной клуб выступал лишь один сезон (1998-1999 гг.). Тренерскую карьеру он начинал в «Тракторе» в детско-юношеской школе. Затем продолжил работу в МХЛ «Белые медведи» и ассистентом тренера в главной команде. Гатиятулин дважды возглавлял челябинский клуб с 2016 по 2018 гг. и с 2020 по 2023 гг. Так что для специалиста, которому накануне исполнилось 50 лет, встречи с «Трактором» носят принципиальный характер.

Ближе к середине сезона казанцы собрались и выдали рекордную 11-матчевую серию из побед, за счет которой им удалось реабилитироваться и подняться выше многих своих оппонентов в таблице. Немного опережая омский «Авангард» по количеству встреч татарстанцы долгое время шли на втором месте в чемпионате, но ближе к окончанию «регулярки» заняли свою заслуженную третью строчку.

Смена двух наставников за сезон, падение по турнирной лестнице и борьба за «восьмерку» у «Трактора»

В нынешнем сезоне не все гладко шло и у «Трактора». Особенно учитывая их две прошлогодних чемпионских гонки в борьбе за Кубок Гагарина. Дважды на их пути вставал ярославский «Локомотив». В сезоне-2023/24 челябинцы дошли до полуфинала, но потерпели сухое поражение в серии от «железнодорожников» (0:4). В финале розыгрыша-2024/25 в серии из пяти матчей победу снова одержал «Локомотив» (4:1) и стал обладателем Кубка Гагарина впервые в истории.

В текущем сезоне у «Трактора» дважды официально сменился главный наставник. В середине сезона клуб покинул канадский специалист Бенуа Гру, возглавлявший команду с лета 2024 года. Последний свой уход прокомментировал усталостью. На тренерском мостике его сменил помощник Рафаэль Рише, но и тот, не выдержав груза ответственности, не задержался надолго и ушел работать в «Авангард» ассистентом к Ги Буше.

Эти перемены не смогли не сказаться на результатах команды в чемпионате. В турнирной таблице КХЛ «Трактор» мигом скатился вниз и уже к концу «регулярки» боролся за попадание в заветную «восьмерку». В настоящий момент челябинскую команду возглавляет Евгений Корешков также ранее работавший в штабе команды в качестве помощника тренера. 56-летний российский специалист ранее трудился в штабе двух армейских клубов - в московском ЦСКА и питерском СКА, а также самостоятельно работал главным наставником «Барыса» и молодежной сборной России. Соглашение между ним и челябинским клубом рассчитано лишь до конца сезона-2025/26.

«Ак Барс» VS «Трактор»: Барабанов против Ливо, Миллер против Григоренко

В «Ак Барсе» бомбардирскую гонку в нынешнем сезоне возглавляет форвард Александр Барабанов. В его активе 21 шайба (30 передач и 51 очко). На втором месте с 20-ю шайбами идет защитник Митчелл Миллер. Он же возглавляет лидерство по очкам среди игроков обороны (47 очков). На 10 очков ему уступает Никита Лямкин (37 (7+30). Среди нападающих пальма первенства у Кирилла Семенова - 56 (18+38) очков.

Последний является одним из сильнейших двусторонних форвардов лиги. Лучший среди атакующих защитников КХЛ Миллер также способен обострить игру татарстанской команды в атаке. За силовую борьбу в «Ак Барсе» отвечают Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк.

Лидером по очкам и бомбардиром в челябинской команде на первом месте идет Джошуа Ливо - 65 (26+39) очков. Немного от него отстает Михаил Григоренко. На его счету 59 (24+35) очков. Среди бомбардиров-защитников выделяется Григорий Дронов. В этом сезоне он забил 14 шайб и отдал 26 передач (40 очков).

Также нельзя не отметить возвращение в родные пенаты Виталия Кравцова из Северной Америки. Перед нынешним сезоном он в четвертый раз в карьере ездил попытать удачу в НХЛ, подписав контракт с «Ванкувер Кэнакс». Однако 26-летний форвард так и не провел ни одного матча в чемпионате и играл лишь за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс». По слухам в один момент Кравцов не выдержал и самолично принял решение не дожидаясь окончания текущего сезона вернуться в Россию. В «Тракторе» на его счету с учетом пропущенных игр в начале сезона 37 (14+23) очков. При этом он является одним из бомбардиров команды.

Первое звено, выполняющее ключевую роль в «Тракторе», как раз составляют все вышеперечисленные игроки. Кроме того, дополнительный атакующий потенциал составляют центровые - Андрей Светлаков и Василий Глотов.

Что касается списка травмированных, то недавно из лазарета «Ак Барса» вернулся Тимур Билялов. 31-летний голкипер получил травму в начале марта, как раз в последнем четвертом матче с «Трактором» в сезоне и выпал из обоймы «барсов» на две недели.

Он провел две последние встречи в рамках регулярного чемпионата против «Сочи» (4:2) и московского «Динамо» (7:5). В обои матчах казанская команда одержала победы. Список травмированных у челябинской команды - пуст.

Наставник «Барса» Степанов: «Победа в серии будет на стороне «Ак Барса» со счетом 4:2»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», а в настоящее время тренер фарм-клуба татарстанцев ХК «Барс» (ВХЛ) Александр Степанов считает, что для достижения успеха в предстоящем плей-офф татарстанской команде необходимо быть сплоченным коллективом. Вместе с тем 46-летний специалист верит в свою бывшую команду. По его мнению казанцы пройдут первый раунд за шесть матчей со счетом 4:2.

«Трактор» – очень мастеровитая команда, хорошие по именам игроки. Но главное, чтобы у «Ак Барса» была команда, чтобы ребята дружно выполняли своё дело. Коллектив – это главное в плей-офф, поэтому у «Ак Барса» должно всё получиться. Думаю, будет шесть матчей в серии, ставлю на 4-2 в пользу Казани», – приводит слова Степанова Metaratings.

На сегодняшний день «Ак Барс» представляет собой системную команду: в атаке, в обороне и в силовой борьбе, что очень важно в плей‑офф. Это отметил и нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.

«Ак Барс» - мастеровитая, организованная, достаточно структурная команда. Будем готовиться, время есть. И уже по началу первого матча всё будет видно – цитирует Кадейкина пресс-служба клуба.

В турнирном отношении по регулярному сезону «Трактор» уступает »Ак Барсу», что нельзя сказать об игровом составе. У челябинцев мощное нападение и крепкий костяк игроков, способных вести команду к успеху в плей‑офф.