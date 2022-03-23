Система сдержек и противовесов: Токаев начал ряд политических реформ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана. В нем глава государства обозначил ключевые ориентиры политического и экономического развития страны.

В своем Послании Токаев обозначил ряд политических реформ, которые вырабатывались с учетом мнения экспертов и общественности. Реформы являются логическим продолжением уже начатых преобразований, содействуют последовательной демократизации и обеспечивают устойчивость и управляемость государства.

Новые реформы затрагивают практически все политические институты. Будут пересмотрены ключевые полномочия основных институтов власти, в том числе Президента, Парламента страны, системы местного самоуправления, партийной, избирательной и судебно-правоохранительной систем. Будет сформирована принципиально новая устойчивая система сдержек и противовесов. В результате ожидается окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

В числе изменений планируется значительное ослабление президентских полномочий. Вводится законодательное закрепление обязанности для Президента прекратить свое членство в политической партии на срок исполнения своих полномочий. Для ближайших родственников Президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Это минимизирует в будущем риски концентрации власти следующими президентами.

Реформы предполагают совершенствование системы сдержек и противовесов Президента и Парламента. Среди них — снижение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 мест. При этом половина новой квоты будет рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана. Для назначения Президентом Председателя Конституционного суда и Председателя Высшего судебного совета требуется согласие Сената Парламента.

Реформы предполагают децентрализацию государственной власти, упразднение права Президента снимать с должности акима района, города, сельского округа и исключение компетенции главы государства по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Ожидается, что будет регламент работы Сената. Он будет не принимать или отклонять законопроекты, рассмотренные Мажилисом, а одобрять или не одобрять их. Также Сенат дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституционного суда и Председателя Высшего судебного совета.

Ожидается, что после реформ повысится статус и роль Мажилиса. Он будет не только рассматривать законопроекты, а принимать законы. Смешанная система (пропорционально-мажоритарная) формирования Мажилиса в соотношении 70/30 повысит степень непосредственного участия граждан в формировании Мажилиса.

Введение императивного мандата для депутатов, избранных по мажоритарной системе, позволит гражданам отзывать депутатов, не оправдавших доверие избирателей.

Счетный комитет становится Высшей Аудиторской палатой. Председатель палаты отчитывается в Мажилисе о своей работе два раза в год. Усиливаются контрольные функции Мажилиса.

В избирательную систему будет внедрена смешанная система формирования Мажилиса, маслихатов областей. Смешанная пропорционально-мажоритарная система формирования Мажилиса в соотношении 70/30, смешанная система избрания депутатов областных маслихатов (50/50) и переход к мажоритарной системе выборов городских и районных маслихатов повысит степень непосредственного участия граждан в формировании Мажилиса и маслихатов.

Одновременно упрощается процедура регистрации политических партий. Она предусматривает снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов, снижение минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек и многое другое.

Реформа создаст условия для реальной многопартийности, появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората.