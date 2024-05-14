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СВО 14 мая 2024 19:15

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

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Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

#спецоперация на Украине
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