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Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трех частных жилых домовладениях были выбиты окна, посечены кровли и фасады.
Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
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