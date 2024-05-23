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Система ПВО сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей
Системы противовоздушной обороны сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.
Как уточнили в Минобороны, средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 3 реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда Vampire и 3 украинских беспилотника.
В самом Белгороде прямые попадания снарядов нанесли ущерб территориям двух детских лагерей. В одном из них была повреждена хозяйственная постройка, а во втором – часть стадиона. Также произошел небольшой пожар сухой травы на площади 50 квадратных метров.
В Белгородском районе, после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ средствами ПВО, в селе Таврово были выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы в трех частных домовладениях. На территории еще двух домовладений осколками были повреждены кровли гаражей. Также осколками был поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного дома.
Все оперативные службы работают на местах происшествий. Информация о последствиях уточняется.
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