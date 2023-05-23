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Политика 23 мая 2023 09:27

Система ПВО сбила БПЛА над Белгородом и Белгородским районом — пострадавших нет

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Система противовоздушной обороны в Белгородской области уничтожила в воздухе БПЛА. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – сказано в сообщении.

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