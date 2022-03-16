Система «Мультривел» позволит без потерь добывать биогаз на Самосыровском полигоне

Для добычи биогаза на Самосыровском полигоне в Казани будет использоваться система «Мультривел». Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура на полигон замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Данный объект знаковый для Татарстана, потому что здесь впервые применяется уникальная система активной дегазации. Это комплекс из трех полигонов. В 2017 году были завершены работы по рекультивации Самосыровской свалки (первая карта). Тогда же была поставлена задача проработать вопрос по рекультивации данного полигона ТБО (вторая и третья карты). С тех пор проводилась подготовка, был изучен опыт иностранных специалистов. Мы привлекали ведущего ученого в области системы активной дегазации, переработки свалочного газа в электрическую энергию, голландского ученого Тристана Гиллербрегта», – сказал он.

Система «Мультривел» – уникальный, запатентованный метод, по которому большое количество вертикальных, гибких скважин погружаются в массу отходов и на поверхности подсоединяются к горизонтальным скважинам, образуя туго сцепленную сетчатую, газдренажную систему. Далее биогаз собирается через дренажные трубы в коллекторы. Система апробирована и адаптирована к климатическим условиям России. Эта система обеспечивает оптимальный поток всего добываемого биогаза - до 95 % от генерируемого потенциала биогаза, без потерь и выбросов в атмосферу.

Рекультивация Самосыровского полигона по ул. Мамадышский тракт в Казани проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы начаты в 2021 и завершатся в 2023 году. Площадь рекультивируемых земель - более 14 га.