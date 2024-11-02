Система «Локо» сильнее фартового «Ак Барса»: как Никитин остановил команду Гатиятулина

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Первое поражение в сезоне за последние три матча от грозного «Локомотива» Никитина

«Ярославский бронепоезд» – так в одной из кричалок именуют свою команду болельщики «Локомотива». Коллектив Игоря Никитина в этом сезоне выступает не просто здорово, а что называется, по-чемпионски. «Железнодорожники» осенью взяли настолько мощный темп, что даже трудно сказать, кто из ближайших соперников сумеет легко разбить «Локо» в борьбе за два очка. Ярославцы пока идут по сезону уверенным шагом, без единого намека на возможный кризис команды.

Наверное, это и есть та сила, которой обладают подопечные Игоря Никитина. В матчах со своими оппонентами именно «Локомотив» навязывает тот ход игры, в котором будет протекать встреча все основное время. И соперники волей-неволей вынуждены под это подстраиваться.

Коронная фишка ярославцев – весьма тягучий и вязкий хоккей. «Локомотив» своего рода – это улучшенная версия «Адмирала» Тамбиева. «Паровозы» очень прагматично играют в обороне, однако если и выходят в атаку, то делают это крайне эффективно.

В первом периоде матча с «Ак Барсом» «Локомотив» практически парализовал нападение казанцев. Три броска в створ гостей за первые двадцать минут игры говорят о многом. Ярославцы отлично встречали соперника в средней зоне, умело предотвращали опасные эпизоды у своего пятака. Гол Александра Барабанова на 16-й минуте встречи – это скорее досадная оплошность защитников «Локомотива», нежели следствие закономерности. Индивидуальное мастерство нападающего «Ак Барса» помогло казанцам сотворить гол практически из ничего.

«Железнодорожники» на протяжении встречи действительно контролировали нить игры. «Локомотив» действовал расчетливо и крайне рационально. Ярославцы всем своим видом показывали спокойствие на льду, давая понять хоккеистам «Ак Барса», что если кому и нервничать в матче, то точно не им.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Самая тяжелая игра для «Ак Барса» в сезоне

«Локомотиву» удавалось дважды в течение матча выходить вперед по счету. В целом, если бы казанцы уступили в основное время, вряд ли бы кто-то этому удивился. Но чего пока что не отнять у команды Анвара Гатиятулина, так это элемента везения.

«Ак Барс» достойно сражался с «Локомотивом» и, безусловно, наиграл на свои голы. Однако нельзя не согласиться с тем, что шайбы казанцы возникли стихийно. В первом периоде гол предопределили богатые технические арсеналы Барабанова и Семенова. В концовке матча в третьем периоде на ровном месте привез удаление в чужой зоне нападающий «Локомотива» Павел Красковский, зачем-то сбивший вратаря казанцев Амира Мифтахова.

Далее «Ак Барс» сумел реализовать важнейшее для себя большинство усилиями Лямкина и все того же Барабанова, который элегантно подправил шайбу после наброса защитника. Отметим, что по окончании встречи Александр и вовсе мог стать главным джокером игры в составе казанцев. Барабанов реализовал свою попытку и в серии буллитов. Однако бенефис нападающего немного подпортили партнеры по команде. В составе казанцев, кроме экс-форварда «Сан-Хосе», буллит реализовал лишь Кирилл Семенов.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» был в приподнятом расположении духа. Видимо, и сам понимал, что не без удачи его команда сумела вытащить игру в основное время. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» наставник казанцев согласился, что для его подопечных это был, несомненно, один из сложнейших матчей в сезоне.

«Для «Ак Барса» особенно тяжело складывался сегодняшний матч? Да, важно уметь играть такие матчи. Это системная команда, приходилось часто преодолевать оборону соперника. Здесь хорошо было видно и плюсы, и минусы команды, и в чём нам ещё нужно прибавлять», – сказал Гатиятулин.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Большинство казанцев – все такая же «ахиллесова пята команды»

«Ак Барс» в ближайших матчах встретится с «Барысом» и «Нефтехимиком» в гостях. Потом коллективу Гатиятулина вновь предстоит матч с «Локомотивом», уже на выезде. Ситуация в таблице, безусловно, благоволит казанскому клубу. По потерянным очкам «Ак Барс» обходит «Автомобилист» в Восточной конференции. Выше в таблице лишь пока недосягаемый для всех челябинский «Трактор».

В отсутствие Петана казанцы продолжают смотреться солидно. Тот активный атакующий хоккей, который проповедовал Анвар Гатиятулин в прессе еще с лета, как ни крути, к этому часу дает стабильный результат. Откровенно провальных игр в исполнении казанцев в текущем сезоне можно пересчитать по пальцам.

Единственный нюанс, который явно терзает душу болельщикам «Ак Барса», это большинство команды. В матче с «Локомотивом» казанцы в неравных составах снова смотрелись неубедительно. Квинтэссенцией безыдейного большинства «Ак Барса» оказался эпизод во втором периоде, когда хозяева играли пять минут в формате 5 на 4 из-за большого штрафа Шалунова. Большую часть времени казанские хоккеисты элементарно не могли встать в зоне «Локомотива».

Да, «Ак Барс» реализовал второе полученное большинство в матче. Но опять же, это скорее исключение из правил. В позиционном розыгрыше казанцы все так же далеки от идеала. Анвар Гатиятулин вместе со своим тренерским штабом чуть ли не с начала осени пытается наладить дела в большинстве. Тем не менее ни о каком преображении говорить пока не приходится.

«А что касается большинства, мы, наверное, подумали, что это ключевой момент в игре. Немножко переволновались, шайба перестала держаться, передачи неточные начались. В перерыве сделали упор на это, подправили, что не надо делать что-то сверхъестественное, надо просто выполнять то, на что мы способны. И второе большинство это показало», – объяснял игру в большинстве Анвар Гатиятулин на пресс-конференции.

В середине ноября «Ак Барс» ждет тяжелейший календарь с матчами против СКА, ЦСКА и «Локомотива». Где, если не в играх с кризисным «Барысом» и «Нефтехимиком», подкрутить все гайки.