Система «Гидрокаскад» возьмет на контроль уровень Куйбышевского водохранилища

По поручению Президента РТ к марту 2022 года в Татарстане будет разработана новая программа «Гидрокаскад», благодаря которой в онлайн-режиме на каждой точке Волжско-Камского каскада можно будет наблюдать уровень воды. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Эти данные нужны для работы МЧС, Гидромета, муниципальных образований и многих других. Ежедневный мониторинг уровня Куйбышевского водохранилища будет проводиться посредством системы „Гидрокаскад“. Это программное обеспечение позволит сделать прогноз по уровню водохранилища», — сказал он.

Минувшей осенью в Татарстане сильно просел уровень Куйбышевского водохранилища. Однако министр пояснил, что ситуация не является критичной.

«Минимально уровень водохранилища можно сбрасывать до 48 отметки. В 2019 году сбрасывали до отметки в 49,68 метра по Балтийской системе, в этом году ниже 50-й отметки не шли. Когда в 2019 году проблема настала, нам говорили: Вам, Татарстану, больше всех надо“. Тогда мы с коллегами решили создать межведомственную комиссию, в ее состав вошли еще четыре субъекта, которые находятся на Куйбышевском водохранилище, которых больше всего эта проблема интересует», — сказал Шадриков.

В состав межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ входят представители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Саратовской и Ульяновской областей.

«Кто-то говорит, что рыба погибла, нерест плохой. Рыбак, который утром вышел на рыбалку и у него не пошел улов, дает оценку, что рыбы вообще в этом году нет. Так быть не должно. У нас есть ГосНИОРХ — наука, которая мониторит количество мальков, как прошел нерест. Это целый институт, ученые, которые все анализируют», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что перед зимой сбрасывается вода — это нормальный процесс. Но засуха 2019 года многому научила экспертов.

«Мы договорились, чтобы на весну оставить воду. В прошлом году ушли на зиму за 50-ю отметку, оставив больше метра дополнительно. Если анализировать этот год, то все говорят, что повторилась засуха 2010 года, чрезвычайная ситуация была во всех субъектах Приволжья. Несмотря на это вода на нерест стояла, она ушла в августе», — пояснил спикер.

Он добавил, что в глобальном плане проблема заключается в том, что уровень воды в Каспийском море за 11 лет упал на один метр, поэтому «нет подпора водохранилищ».

На 27 декабря уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 50,1 метра по Балтийской системе. Согласно данным министра, главная задача заключается в том, чтобы на следующую весну этот показатель был на уровне 53-й отметки, тогда нерест пройдет успешно.