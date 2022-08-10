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Технологии
10 августа 2022  01:10

Система бронирования авиабилетов в России будет защищена отечественным ПО

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Чтобы избежать сбоев в воздушных перевозках, обслуживанием Автоматизированной информационной системы (АИС) займутся российские организации. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По новым правилам, исключительные права на АИС должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Все базы данных, серверов и другая технологическая инфраструктура будет размещаться только на территории России.

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, новые требования начнут действовать с 30 октября этого года.

#импортозамещение #кабмин #авиаперевозки
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