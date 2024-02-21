Шишкинские пруды как зона комфорта для туристов и горожан: Елабуга примет автобусный тур

21 февраля жители Елабужского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры.

Спикерами мероприятия станут депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов, депутат Госсовета РТ Динар Бариев, глава Елабужского муниципального района РТ Рустем Нуриев. Модератор дискуссии — депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Елабужский район занимает 3-е место по социально-экономическому развитию среди муниципальных образований республики. За 11 месяцев прошлого года Елабуга отгрузила продукции на 223,5 млрд рублей. В структуре показателя промышленность занимает 69%, доля малого и среднего предпринимательства — более 22%. По объему инвестиций Елабуга вышла на 2-е место в республике. За 9 месяцев в город вложили свыше 138 млрд рублей.

Средняя зарплата в 2023 году в районе достигла 83 тысячи рублей. По росту зарплаты в прошлом году Елабужский район находится на третьем месте по республике.

В 2023 году в рамках реализации национальных проектов освоено 912,478 млн рублей. Так, на капитальный ремонт инфекционного отделения Елабужской ЦРБ потрачено более 46 млн рублей. В отделении заменили все коммуникационные и инженерные системы, окна, двери, кровлю, провели полную внутреннюю и внешнюю отделку.

Отремонтированы входная группа филиала детской поликлиники по ул.Марджани, а также кабинеты 3-го и 4-го этажей, все лестничные пролёты в здании по ул. Нефтяников. На это ушло почти 15 млн рублей. Здание взрослой поликлиники внешне тоже обновилось. На облицовку фасада и утепление потратили 26,6 млн рублей. Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году на муниципалитет выделили 87,7 млн рублей.

В Елабужском районе развита туристическая отрасль – в прошлом году город посетили более 1 млн человек. Местом притяжения Елабугу делают как исторические объекты и музейные комплексы, так и масштабные мероприятия, в том числе Спасская ярмарка и фестиваль «Летние вечера в Елабуге». В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» туристический код города «Елабугу выбирают Великие» получил финансирование в размере 176 млн рублей на создание инфраструктуры.

В городе установили адресные аншлаги, памятник купцу Ивану Шишкину и арт-объект «Скульптура фонарщика». Также в исторической части города на 68 городских объектах появилась архитектурная подсветка. Проект благоустройства Шишкинский прудов реализуется на средства федерального гранта, который город выиграл во всероссийском конкурсе. Построены вело- и пешеходные дорожки из брусчатки, установлено уличное освещение, появились фонари в стиле XIX века. Создан памп-трэк, появилась современная детская площадка. На всей территории установлены малые архитектурные формы, а также стилизованные скамейки и столики.

Все запланированные работы по благоустройству Шишкинских прудов улучшили эстетическое и экологическое состояние территории и создали комфортные условия для отдыха туристов и горожан. Территория вокруг прудов получила и зеленое обрамление: высажены декоративные кустарники, саженцы груш, яблонь, черемухи. Всего на благоустройство Шишкинских прудов потратили 143 млн рублей.

Также прошли ремонтно-реставрационные работы в здании, расположенном по ул. Спасская, д.11а. Здание не только отремонтировали, но и приобрели оборудование и мебель. Общая стоимость ремонта — 93 млн рублей.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.