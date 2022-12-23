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Общество
23 декабря 2022  12:43
Наталья Рыбакова

Сирюкова о наименовании главы Татарстана: нужна консолидация вокруг национального лидера

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Решение по новому наименованию главы региона, предложенное депутатами Госсовета Татарстана, демонстрирует сильную позицию региона-лидера. Такое мнение «Татар-информу» высказала сегодня региональный координатор площадки «Экспертный клуб», член Общественной палаты РТ Яна Сирюкова.

«В современных непростых геополитических, социально-экономических условиях, условиях, когда идет не просто специальная военная операция, но на внешнем контуре и информационном поле происходит битва “смыслов”, сегодня все говорили об общественной поддержке, единстве, единстве публичной власти и необходимости консолидации вокруг национального лидера», – отметила она, комментируя дебаты в Госсовете Татарстана.

Спикер полностью поддерживает решение, предложенное депутатами.

«Татарстан вносит свой значимый, созидательный вклад в укрепление государственности, обороноспособности и могущества нашей страны», – заключила Сирюкова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики. Соответствующий  законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают на 39-м заседании парламента республики. Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава – Раис Республики Татарстан».

 

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