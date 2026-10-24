Сират, 1980-е и судебные разбирательства: Театр Камала готовит премьеру «Моста»

Фото: © ТГАТ им. Галиасгара Камала

Ко дню рождения выдающегося режиссера татарского театра Марселя Салимжанова театр Камала выпустит спектакль «Күпер» / «Мост» режиссера Фарида Бикчантаева по дебютной пьесе молодого драматурга Раиля Сафина. Премьера состоится 6, 7 и 8 ноября.

Пьеса «Мост» была написана в рамках драматургической лаборатории конкурса «Новая татарская пьеса». Из «Новой татарской пьесы» на сцену театра в разное время вышли «Немая кукушка», «Одержимый», «Мулла», «Горький цвет», «Любовь бессмертная», «Парковка», «Двери», «Туман», «На закате», «Двойник», «Осенний отголосок», «Джаудат и Зубаржат» и многие другие тексты как уже сложившихся, так и начинающих авторов.

Действие новой пьесы и спектакля происходит в 80-е годы прошлого столетия в маленькой деревне, затерявшейся на берегу реки в одном из районов ТАССР. В ней размеренно живут люди, которые давно привыкли к своему обособленному островному положению, а новости с большой земли они узнают из газет, которые доставляет им ответственный и отзывчивый почтальон. Как-то раз в село приезжает официальная делегация, чтобы поздравить одну из жительниц со 100-летием, однако юбилей превращается в судебное разбирательство. И все могло бы обойтись без суда, не появись в селении новый мост.

Фото: © ТГАТ им. Галиасгара Камала

«Сначала пьеса называлась «Богау» – оковы или наручники. И все строилось вокруг темы вины, которая, как оковы, всю жизнь сопровождает героя. Но меня привлек мост. Мост сам по себе – метафора. В исламе это сират, мост над преисподней. Коммуникацию между людьми называют мостом. Этот символизм и привлек меня», – рассказал режиссер спектакля и главный режиссер ТГАТ им. Камала Фарид Бикчантаев в театральном интервью.

Во время работы с драматургом режиссер постепенно развивал мысль о том, что, если после смерти человека на земле остался мост, значит, и жизнь его прошла не напрасно. В этом сюжете оставить такой след бабушке помог главный герой – тот самый почтальон.

Фото: © ТГАТ им. Галиасгара Камала

Символическим мостом станет и сам спектакль, соединив настоящее и прошлое.

«Говорить о сегодняшнем через прошлое получается точнее. Я, во всяком случае, не так часто встречаю пьесы с современным сюжетом, которые могли бы ответить на какие-то вопросы сегодняшнего дня. А 1980-е – это уже прошлый век. И то, что происходило тогда, каким-то образом откликается сейчас», – отметил Бикчантаев.

Текст пьесы обновлялся несколько раз, минимум 4 раза режиссер обсуждал текст с молодым драматургом. По словам Бикчантаева, в начале было опасение «переклички» с Зульфатом Хакимом в смысле фантасмагории. Сафин отнесся к работе ответственно, вновь и вновь редактируя сцены и приводя текст к единому знаменателю, и сейчас на столе режиссера лежит «целая стопка» вариантов «Моста».

Фото: © ТГАТ им. Галиасгара Камала

«Когда прошла первая читка, некоторые артисты были в недоумении. У наших артистов требования к драматургии высокие. Так и должно быть, я этому даже рад. Потом, конечно, работа над текстом продолжилась и продолжается. Что-то предлагают актеры, ведь им превращать персонажей в живых людей», – рассказал режиссер в театральном интервью.