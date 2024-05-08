Шипачеву и Барберу снизили ценник: что задумал Валиуллин в «Ак Барсе»?

Обсуждение дальнейшей судьбы лучшего снайпера «Ак Барса» прошлого сезона Вадима Шипачева не утихает

Фото: ak-bars.ru

Шипачева переподписали с понижением?

Обсуждение дальнейшей судьбы лучшего снайпера «Ак Барса» прошлого сезона Вадима Шипачева не утихает, а в последние дни даже активизировалось с новой силой. Появилась инсайдерская информация, причем от разных источников, что Вадим Шипачев и американский форвард казанцев Райли Барбер переподписали годичный контракт с «Ак Барсом» на новых условиях.

«ТИ-Спорт» еще на прошлой неделе писал, почему возрастной 37-летний форвард если и должен остаться в клубе, то хотя бы на менее выгодных условиях.

Пример, как действовать, если не клуб не умещается в потолок зарплат, а отпускать хоккеистов жалко, показал нынешней весной питерский СКА. Расторжение контракта с последующим подписанием на новых условиях практикуется в Континентальной хоккейной лиге, впрочем, не только этой весной.

Тем не менее агент хоккеиста Станислав Романов поспешил опровергнуть этот инсайд.

«Никаких новых контрактов с «Ак Барсом» Вадим Шипачев не переподписывал», — заявил Романов «Чемпионату».

Несмотря на эти опровержения представителя хоккеиста, по нашим сведениям, «Ак Барс» все-таки перерегистрировал договоры с хоккеистами в ЦИБ (Центральное информационное бюро) КХЛ на других условиях, нежели были раньше. И изменения эти явно не в сторону улучшения условий для игроков. В минувшем сезоне зарплата Шипачева, напомним, составляла 75 миллионов рублей. У Барбера – 55 миллионов.

Мы уже упомянули «уловки» ХК СКА, но стоит отметить, что и в «Ак Барсе» к подобной практике прибегали не так давно. Летом прошлого года на добровольное понижение своего контракта с 80 до 60 миллионов пошел Дамир Жафяров. Позже генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин отмечал, что таково было условие, чтобы хоккеист перешел в «Ак Барс». Дамир на тот момент очень хотел в «Ак Барс» и согласился на казанское предложение.

Различные источники утверждают, что Анвар Гатиятуллин мечтает видеть свою команду сверхскоростной Фото: © «Татар-информ»

Три варианта развития ситуации

Во-первых, хоккеист мог добровольно согласиться на понижение, поскольку понимает, что новой команды с такими условиями, как «Ак Барс», он уже не найдет. Хоккеист сам не единожды отмечал, что ему и его семье нравится в Казани. Так что искать добра на стороне не стал. В «Ак Барсе» для хоккеистов созданы шикарные условия. Здесь отличная инфраструктура – как хоккейная, так и бытовая. Посмотрев на предложения со стороны, хоккеист и агент приняли решение остаться и доиграть свой век в комфортных условиях.

А разговоры его представителя Романова о желании хоккеиста покинуть «Ак Барс», очевидно, не более чем типичная агентская игра с целью прощупать почву на рынке.

Анвару Гатиятуллину такой опытный боец точно не повредит, пусть различные источники и утверждают, что специалист мечтает видеть свою команду сверхскоростной. В минувшем регулярном сезоне Вадим Шипачев сыграл в 62 матчах, в которых отметился 44 (13+31) результативными очками. В розыгрыше Кубка Гагарина 37-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

Да, статистика в Кубке Гагарина не впечатляет, как и у всей остальной команды. Но это по-прежнему очень умный центр, с отличным видением площадки и способный выдать гениальную передачу из любого положения.

Другой вариант развитий событий – понижение контракта с последующим обменом. Очевидно, что при 75 миллионах «лички» желающих забрать себе такой актив в довольно преклонном по хоккейным меркам возрасте было немного. С существенным снижением зарплаты по новому договору желающих явно станет больше. До этого в информационном поле всплывала информация только об интересе со стороны хабаровского «Амура», куда сам нападающий переходить желанием не горит. Теперь же могут объявиться заинтересанты из европейской части России.

Ну и последний вариант – расторжение контракта на более выгодных для клуба условиях. В таком случае сам хоккеист получит возможность подыскивать себе клуб из своих предпочтений и без предварительных условий своей прежней команды, а «Ак Барс» при этом получит значительно облегченные условия для выплаты компенсации.

При любом раскладе «Ак Барс» окажется в более выигрышной позиции, нежели при сохранении Шипачева на прежних, не соответствующих нынешнему уровню хоккеиста условиях.

Недовольство Райли Барбером сохранялось в течение всей второй половины сезона не только у бывшего наставника команды, но и у руководства команды Фото: ak-bars.ru

Барбер может оказаться полезным

Что касается Райли Барбера, недовольство американским форвардом сохранялось в течение всей второй половины сезона не только у бывшего наставника команды Зинэтулы Билялетдинова, но и у руководства команды. Американец оказался слишком медленным даже для такого далеко не спринтерского «Ак Барса», каким он был при Билле.

На итоговой пресс-конференции Зинэтула Хайдярович сетовал на плохую форму хоккеиста, но не стал уточнять, в чем причина его отсутствия в играх на выбывание.

– Почему не удалось заиграть в плей-офф у Райли Барбера?

– Сложно сказать. Мы смотрели Барбера, надеялись, что он будет играть в большинстве. Мы давали ему такую возможность, пробовали его в звеньях с Вадимом Шипачевым, Кириллом Семеновым. Не получили того, что ждали. С чем это связано? Физическая форма была не на лучшем уровне.

– Были ли у Райли Барбера проблемы с лишним весом?

– Я про лишний вес не говорил, говорил про форму, – ответил Билялетдинов.

По предыдущему соглашению стоимость Райли Барбера составляла 55 миллионов в год. За регулярный чемпионат нападающий набрал 11 (5+6) очков в 28 играх. В розыгрыше Кубка Гагарина он сыграл только в одном матче и полезными действиями не отмечался. Несопоставимые цифры с приносимой пользой команде. Хотя начинал в Казани Барбер в ноябре-декабре хорошо. А его период карьеры в Астане показывает, что при комфортных для него условиях легионер может быть очень полезен на пятаке и при создании моментов. Там за 28 матчей у американца были приличные 23 (10+13) очка.

Учитывая возвращение в КХЛ расширенного лимита в пять легионеров в заявке, борьба за каждого мало-мальски заигравшего в лиге иностранца в этом межсезонье будет ожесточенная. Количество желающих ехать в Континентальную лигу европейцев не прибавилось. Качественные североамериканцы, которые могут усилить топ-команды, тоже немногочисленны. Поэтому удержать Барбера, да еще освободив место в зарплатной ведомости, – хорошее решение от менеджмента «Ак Барса».