На главную ТИ-Спорт 12 января 2026 22:49

Шипачев установил рекорд КХЛ, набрав 1000 очко в КХЛ

Фото: hcdinamo.by

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился 1000 очком в матче против «Адмирала».

38-летний форвард отдал голевую передачу. В настоящий момент в его активе 314 шайб и 686 передач в КХЛ.

Таким образом Шипачев побил рекорд и стал первым игроком в Континентальной хоккейной лиги, набравшим такое количество баллов за результативность.

В текущем сезоне Шипачев в составе минчан заработал 20 (9+11) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

#Вадим Шипачёв #рекорд #хк динамо минск
