На главную ТИ-Спорт 7 января 2026 20:32

Шипачев о рекорде «1000 очков в КХЛ»: Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц

Шипачев о рекорде «1000 очков в КХЛ»: Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц
Фото: hcdinamo.by

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о том, как мучается над 1000-м очком в КХЛ.

- Насколько на вас давит эта шумиха с 1000-м очком?

- Мучаюсь с этим уже четвёртый месяц. Ну, а как иначе сказать? Видите, как «кайфую» от этой ситуации. Очки набираются как непонятно что. Каждое даётся с большим трудом.

- Мечтаете скинуть с себя этот груз?

- Я бы хотел это сбросить с себя давным‑давно, ещё в прошлом сезоне. Но видите, как выходит. Значит, не так хорошо играю - ответил Шипачев «Матч ТВ».

В последнем матче против ЦСКА (2:4) Шипачёв отдал голевую передачу. На сегодняшний день в его активе 999 (314+685) очков в КХЛ. Также матч с московскими армецйами стал 1100-м по счету в его карьере.

