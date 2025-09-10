Шипачев извинился перед игроком «Спартака» за удар клюшкой

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев после матча с московским «Спартаком» извинился перед Егором Филиным за толчок клюшкой. Об этом он рассказал корреспонденту «Матч ТВ».

— Что скажете насчёт вашего удаления? Филин провоцировал вас в той ситуации?

— Нет, просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал ему: «Извини, я такой штукой не занимаюсь, так получилось».

— Ожидали такое количество драк?

— Каждая игра серьёзная, все хотят выигрывать, и мы не исключение. У нас была первая игра, почти 10 дней не играли после предсезонного турнира, поэтому хотели выиграть.

Отметим, в этом матче Шипачев за свою неосторожность был наказан большим пятиминутным штрафом.

Матч между минским «Динамо» и московским «Спартаком» завершился со счетом 3:0 в пользу минчан.

В сезоне-2025/26 Вадим Шипачев близок к рекорду в 1000 очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Сейчас на его счету 927 баллов.

Следующую встречу белорусский клуб проведет в гостях в Нижнекамске против «Нефтехимика» 11 сентября 2025 года. Начало матча 19:30 мск.