Синяев стал новым генеральным директором «Торпедо» вместо арестованного Скородумова

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Сергей Синяев стал новым генеральным директором «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба «автозаводцев».

«Сергей Сергеевич Синяев родился 4 апреля 1987 года в Астрахани. Профессиональный футболист (2004-2017). Провел 243 матча, забил 50 мячей. Занимал руководящие должности в ФК «Астрахань» и «Волгарь» (Астрахань) (2017-2022). Управляющий спортивными объектами СК «Торпедо» (2023-2025). С июня 2025 года – генеральный директор ФК «Торпедо» Москва», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги сезона 2024/25. Тем самым «автозаводцы» вышли в РПЛ напрямую. Также Премьер-лигу пополнили «Балтика» и «Сочи». Покинули же высший дивизион «Факел» и «Оренбург».