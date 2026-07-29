Синхронистки едут за реваншем, Шлейхер за золотом: анонс водного ЧЕ в Париже

Лето уже перевалило за свой экватор, а это значит, что близится чемпионат Европы по водным видам спорта. Туда наши спортсмены поедут в нейтральном статусе, пока European Aquatics символику не вернула. До турнира 2 дня. Кто из россиян способен блеснуть в Париже и каковы шансы на золото у татарстанцев - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: minsport.tatarstan.ru

Из Татарстана едут 5 человек. За медалями все, кроме Дьяковой?

Начать хотелось бы с наших, татарстанских, спортсменов. Как вы знаете в заявку сборной России попали сразу пять человек из республики: три пловца, один прыгун в воду и одна синхронистка. И надо сказать, что наибольшие шансы на золотой успех имеет Агния Тулупова. Да-да, синхронистка национальной команды. Тем более, что туда подопечные Светланы Ромашиной (главного тренера сборной России по синхронному плаванию) приедут брать реванш за Сингапур. Но об это подробнее чуть позже.

Высоки шансы и у другого представителя Татарстана, только в прыжках в воду Никиты Шлейхера. Все мы помним его тяжелую историю с тренером Дмитрием Доброскоком – там были подозрения на алкоголь, наговоры от тренера, а теперь спортсмен, извинившись, все-таки едет защищать честь страны. Интересно будет посмотреть на выражение лица Доброскока, когда Никита возьмет свою очередную медаль.

Не останутся в стороне и пловцы. Например, Андрей Минаков - будут у него и личные дистанции, но мы ведь знаем, как он хорош, когда дело касается эстафет. Не зря же он двукратный чемпион мира именно в эстафетах. Хотя, признаюсь, личных наград от него ждем даже больше.

Также, как ждем медали, а при хорошем стечении обстоятельств (говорим шепотом), возможно даже золотой от пловца Ралины Гилязовой. Последние полгода для девушки выдались крайне непростыми - это и декабрьская операция, которая позволила лучше дышать, это и невероятный объем ожиданий, в первую очередь от поклонников из Татарстана. Это и условия, в которых приходится тренироваться спортсменке. На которые Ралина была вынуждена жаловаться в СМИ. Но несмотря на все это, на казанском чемпионате страны она уверенно выиграла 50 метров брассом, оставив позади ни кого-нибудь, а шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову. Они, собственно, и разделили две квоты на Париж.

А вот кто не совсем впечатляет в последний год, это другая молодая звездочка, уроженка Казани Софья Дьякова. Да, она выигрывает чемпионаты России. Но вот с международной ареной пока не ладится - она несколько недель назад была на юниорском первенстве Европы, но ни одного золота: три серебра и бронза.

Софья Дьякова Фото: minsport.tatarstan.ru

Но на такое состояние пловчихи есть весомые причины - у нее тоже была операция и долгое восстановление. По информации «ТИ-Спорта», последние несколько сборов она провела в Волгограде в группе у Виктора Авдиенко. И вроде как, секунды слегка сдвинулись, хотя золота они пока не обеспечивают. Вот и специалисты в один голос говорят: «ждите, результат у Дьяковой придет».

Софья как-то говорила, что ее мечта – побывать в Париже и увидеть Эйфелеву башню. Что ж, мечта сбудется через несколько дней, Софья. Но исполни и нашу – мы хотим медаль.

Российские пловцы «разорвут» Париж?

Вообще, надо сказать, что данный турнир проводится раз в два года. Давайте рассмотрим статистику за три последних турнира, в которых участвовала сборная России - 2016, 2018, 2021 годы. Итак, десять лет назад была довольно катастрофичная ситуация - одно серебро и одна бронза. Подчеркнем, сейчас мы рассматриваем зачет только у пловцов.

В 2018 все было куда веселее - 10 золотых, столько же серебряных и 6 бронзовых. Тогда, если помните, из нынешних героев сборной феерили Юлия Ефимова и «спинист» Климент Колесников. Собственно, первое общекомандное место тому подтверждение.

Климент Колесников Фото: russwimming.ru

В 2021 году - второе общекомандное место. Результаты чуть скромнее - 9 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых. Тогда тоже сверкал Колесников. Плюсом Илья Бородин. А еще эстафету выигрывал татарстанец Андрей Красных, который сейчас уже закончил карьеру и является спортивным комментатором.

Сейчас в Париж едут все сильнейшие - тут тебе и Чикунова, которая в отсутствии американок, главный претендент на победу на 200 брассом. Спинисты всей четверкой пойдут рубиться за звание сильнейшего на континенте. Да, Климент хоть и обладает рекордом мира, но думаю, ему будет тяжело.

Приедет и отменный брассист Кирилл Пригода. А по совместительству, капитан нашей плавательной сборной. В общем, если все пойдет так, как запланировано, то у сборной есть все шансы повторить успех 2018 года.

Ромашина едет мстить за Покровскую?

И, пожалуй, один из главных сюжетов всего чемпионата Европы развернется в синхронном плавании. Да-да, вот вы сейчас улыбнулись, а там страсти кипят нешуточные. Для начала контекст. Прошлогодний чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

До него наши «русалки» не проигрывали ни одного мирового турнира 27 лет. Вдумайтесь, ни одного. И тут, перед технической программой у групп, тренер сборной Испании Андреа Фуэнтес, заявляет дословно следующее: «Наша команда будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом». Справедливости ради, отметим, что европейки слово сдержали - наши девочки тогда стали вторыми.

На том же турнире последовали еще несколько поражений, в том числе в дуэтах. Тогда только Александр Мальцев разрядил атмосферу своими золотыми.

Александр Мальцев Фото: russwimming.ru

По сути, сильнейшая сборная мира, которая под руководством Татьяны Покровской не проигрывала 30 лет, пала. Это, как если бы сборная СССР по хоккею времен Тарасова проиграла бы. Примерно такой же масштаб. В ноябре последовали перестановки - на конгрессе ФВВСР в Казани Покровскую на посту главного тренера сборной сменила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

И пока на этапах Кубка мира спортсменки приносят много побед. Но как это будет в Париже - большой вопрос. Но ученица точно захочет взять реванш за учителя. И мы это увидим.