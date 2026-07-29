Синхронистки едут за реваншем, Шлейхер за золотом: анонс водного ЧЕ в Париже
Надежда на парижское лето российского триумфа: российские «водники» штурмуют ЧЕ, какие шансы у звезд из Татарстана
Лето уже перевалило за свой экватор, а это значит, что близится чемпионат Европы по водным видам спорта. Туда наши спортсмены поедут в нейтральном статусе, пока European Aquatics символику не вернула. До турнира 2 дня. Кто из россиян способен блеснуть в Париже и каковы шансы на золото у татарстанцев - в материале «ТИ-Спорта».
Из Татарстана едут 5 человек. За медалями все, кроме Дьяковой?
Начать хотелось бы с наших, татарстанских, спортсменов. Как вы знаете в заявку сборной России попали сразу пять человек из республики: три пловца, один прыгун в воду и одна синхронистка. И надо сказать, что наибольшие шансы на золотой успех имеет Агния Тулупова. Да-да, синхронистка национальной команды. Тем более, что туда подопечные Светланы Ромашиной (главного тренера сборной России по синхронному плаванию) приедут брать реванш за Сингапур. Но об это подробнее чуть позже.
Высоки шансы и у другого представителя Татарстана, только в прыжках в воду Никиты Шлейхера. Все мы помним его тяжелую историю с тренером Дмитрием Доброскоком – там были подозрения на алкоголь, наговоры от тренера, а теперь спортсмен, извинившись, все-таки едет защищать честь страны. Интересно будет посмотреть на выражение лица Доброскока, когда Никита возьмет свою очередную медаль.
Не останутся в стороне и пловцы. Например, Андрей Минаков - будут у него и личные дистанции, но мы ведь знаем, как он хорош, когда дело касается эстафет. Не зря же он двукратный чемпион мира именно в эстафетах. Хотя, признаюсь, личных наград от него ждем даже больше.
Также, как ждем медали, а при хорошем стечении обстоятельств (говорим шепотом), возможно даже золотой от пловца Ралины Гилязовой. Последние полгода для девушки выдались крайне непростыми - это и декабрьская операция, которая позволила лучше дышать, это и невероятный объем ожиданий, в первую очередь от поклонников из Татарстана. Это и условия, в которых приходится тренироваться спортсменке. На которые Ралина была вынуждена жаловаться в СМИ. Но несмотря на все это, на казанском чемпионате страны она уверенно выиграла 50 метров брассом, оставив позади ни кого-нибудь, а шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову. Они, собственно, и разделили две квоты на Париж.
А вот кто не совсем впечатляет в последний год, это другая молодая звездочка, уроженка Казани Софья Дьякова. Да, она выигрывает чемпионаты России. Но вот с международной ареной пока не ладится - она несколько недель назад была на юниорском первенстве Европы, но ни одного золота: три серебра и бронза.
Но на такое состояние пловчихи есть весомые причины - у нее тоже была операция и долгое восстановление. По информации «ТИ-Спорта», последние несколько сборов она провела в Волгограде в группе у Виктора Авдиенко. И вроде как, секунды слегка сдвинулись, хотя золота они пока не обеспечивают. Вот и специалисты в один голос говорят: «ждите, результат у Дьяковой придет».
Софья как-то говорила, что ее мечта – побывать в Париже и увидеть Эйфелеву башню. Что ж, мечта сбудется через несколько дней, Софья. Но исполни и нашу – мы хотим медаль.
Российские пловцы «разорвут» Париж?
Вообще, надо сказать, что данный турнир проводится раз в два года. Давайте рассмотрим статистику за три последних турнира, в которых участвовала сборная России - 2016, 2018, 2021 годы. Итак, десять лет назад была довольно катастрофичная ситуация - одно серебро и одна бронза. Подчеркнем, сейчас мы рассматриваем зачет только у пловцов.
В 2018 все было куда веселее - 10 золотых, столько же серебряных и 6 бронзовых. Тогда, если помните, из нынешних героев сборной феерили Юлия Ефимова и «спинист» Климент Колесников. Собственно, первое общекомандное место тому подтверждение.
В 2021 году - второе общекомандное место. Результаты чуть скромнее - 9 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых. Тогда тоже сверкал Колесников. Плюсом Илья Бородин. А еще эстафету выигрывал татарстанец Андрей Красных, который сейчас уже закончил карьеру и является спортивным комментатором.
Сейчас в Париж едут все сильнейшие - тут тебе и Чикунова, которая в отсутствии американок, главный претендент на победу на 200 брассом. Спинисты всей четверкой пойдут рубиться за звание сильнейшего на континенте. Да, Климент хоть и обладает рекордом мира, но думаю, ему будет тяжело.
Приедет и отменный брассист Кирилл Пригода. А по совместительству, капитан нашей плавательной сборной. В общем, если все пойдет так, как запланировано, то у сборной есть все шансы повторить успех 2018 года.
Ромашина едет мстить за Покровскую?
И, пожалуй, один из главных сюжетов всего чемпионата Европы развернется в синхронном плавании. Да-да, вот вы сейчас улыбнулись, а там страсти кипят нешуточные. Для начала контекст. Прошлогодний чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.
До него наши «русалки» не проигрывали ни одного мирового турнира 27 лет. Вдумайтесь, ни одного. И тут, перед технической программой у групп, тренер сборной Испании Андреа Фуэнтес, заявляет дословно следующее: «Наша команда будет голодной, чтобы съесть русских с картошкой и соусом». Справедливости ради, отметим, что европейки слово сдержали - наши девочки тогда стали вторыми.
На том же турнире последовали еще несколько поражений, в том числе в дуэтах. Тогда только Александр Мальцев разрядил атмосферу своими золотыми.
По сути, сильнейшая сборная мира, которая под руководством Татьяны Покровской не проигрывала 30 лет, пала. Это, как если бы сборная СССР по хоккею времен Тарасова проиграла бы. Примерно такой же масштаб. В ноябре последовали перестановки - на конгрессе ФВВСР в Казани Покровскую на посту главного тренера сборной сменила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
И пока на этапах Кубка мира спортсменки приносят много побед. Но как это будет в Париже - большой вопрос. Но ученица точно захочет взять реванш за учителя. И мы это увидим.