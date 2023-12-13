Чемпионка рассказала в Казани, как найти себя после окончания спортивной карьеры

Фото: Егора Данилова

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева провела мастер-класс по управлению для студентов Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Во встрече приняли участие ректор вуза Рафис Бурганов и проректор по учебной работе и цифровой трансформации Аделия Павлова.

Мероприятие прошло в рамках недели менеджмента.

«Я прекрасно понимаю, что вы находитесь в том возрасте, когда у вас впереди есть вся жизнь <...> Вы строите планы, и очень важно в этот момент не ошибиться с тем направлением, по которому вы пойдете. Важно, чтобы те знания, которые приобретаются здесь, имели возможность реализации в конкретных делах», — поделилась она в начале разговора.

Прославленная синхронистка поделилась своим жизненным опытом: с чем столкнулась по завершении спортивной карьеры и как пришла к созданию проекта «Театр на воде».

«„Театр на воде“ — это мечта моей жизни, в которой воплотилось все, чем я занималась — пригодились мой опыт и знания. Здесь спорт, который есть в моей жизни с 10 лет, и творчество — это соединение спорта с культурой. И в этом году ровно 20 лет, как мы проводим шоу», — рассказала Мария Киселева.

Также олимпийская чемпионка отметила, что очень важно понимать, куда дальше двигаться после окончания спортивной карьеры.

«Карьера спортсмена закачивается достаточно быстро. Не всегда после окончания спортивной карьеры получается найти себя, выбрать вектор, по которому ты пойдешь. Для меня, например, это было одним из самых сложных моментов — определиться, чем дальше я буду заниматься и какое образование я должна буду получить. Сложность была в том, что спортсмен — человек ведомый. А тренер — человек ведущий. Это не значит, что спортсмен ни о чем не думает, сам не принимает никаких решений. Это говорит о том, что вся стратегия, все планы расписаны тебе тренерским штабом. А когда все заканчивается, ты сам решаешь, куда тебе пойти, — мир открывается и решение зависит только от тебя. Всегда надо искать возможности», — высказала свою точку зрения участница встречи.

Студенты активно задавали вопросы гостье вуза. На вопрос, какими качествами должен обладать человек, чтобы суметь запустить успешные проекты, олимпийская чемпионка ответила:

«Безусловно, должно быть образование, понимание и опыт работы в этой сфере, внутренний стержень, самодисциплина и навыки управления. Развиваться нужно в том направлении, в котором ты разбираешься. У каждого из вас есть какие-то мысли, какие-то планы, какие-то интересы, которые привлекают. Нужно просто сделать первый шаг. Вы приобретете свой опыт, будете в дальнейшем основываться на том опыте. Освойте новые технологии, все это соедините и вырулите в совершенно новое направление. И может быть именно оно станет примером для других, предметом гордости для вас, для вашего города, страны. А начинается всегда все с маленькой мысли в голове, огромного желания и с пути, по которому ты идешь!»