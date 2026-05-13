Общество 13 мая 2026 15:42

Синхронист Зелтынь: Восток – это не только Передняя Азия, но и Сибирь, и ЮВА

Восток – это не только знакомая всем часть Азии, включающая Ближний Восток, но и Северная Африка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия и даже Северо-Восточная Сибирь. Такое понимание восточных культур заложено в программу фестиваля, организованного в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом заявил старший преподаватель НИУ ВШЭ, синхронист-арабист Андрей Зелтынь.

«Место, где мы живем, само по себе восточное. Думаю, судя по анонсам, нас ожидает нечто весьма интересное», – заметил он в беседе с журналистами.

Фестиваль сочетает развлекательную программу с образовательной, что, по словам спикера, является традицией Татарстана. «Даже когда, казалось бы, фестивали, всё равно кто-то на этом деле учится», – констатировал он.

#KazanForum-2026
