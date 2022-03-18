«Синтез» вышел в финал чемпионата России по водному поло, обыграв «Балтику»

Обыграв в полуфинале чемпионата России по водному поло питерскую «Балтику» со счетом 16:5, казанский «Синтез» вышел в финал.

«Балтика» в регулярном чемпионате победила казанцев, поэтому сегодняшний поединок в полуфинале представлялся сложным для хозяев казанского бассейна «Оргсинтез», где проходит «Финал четырех».

Но «Синтез» прекрасно подготовился к полуфиналу, по сути решив судьбу матча еще в первой четверти. Два кряду гола Алексея Рыжова-Аленичева, атака Романа Аленичева — 3:0. Словом этот период казанцы выиграли очень уверенно, 7:2, хет-трик на счету Романа Шепелева.

Во второй четверти за три удаления завершил участие в матче защитник хозяев Даниил Пронил. Но это не ослабило казанцев. «Синтез» довел счет до 10:3, хет-трик оформил Игорь Бычков.

Очень упорно прошла третья четверть, завершившаяся вничью 1:1. На последний перерыв команды ушли при счете 11:4. В заключительной восьмиминутке казанцы добавили агрессии в нападении, что быстро отразилось на счете. Итог встречи 16:5, на счету Шепелева пять голов. Завтра казанцы поспорят за звание чемпионов страны с волгоградским «Спартаком», за бронзу побьются «Динамо» (Астрахань) и «Балтика».

«Синтез» (Казань) - «Балтика» (Санкт-Петербург) — 16:5 (7:2, 3:1, 1:1, 5:1).