«Синтез» вышел в финал чемпионата России

В ответном полуфинальном матче чемпионата России казанский «Синтез» обыграл в Астрахани местное «Динамо» со счетом 16:8 и вышел в финал.

После победы казанцев в бассейне «Оргсинтеза» со счетом 19:4 особых сомнений в исходе полуфинальной серии не было. Но на то и плей-офф, чтобы ожидать сюрпризов. Вот и сегодня астраханцы приложили максимум усилий, чтобы огорчить фаворита чемпионата — «Синтез» в регулярном чемпионате выиграл все 28 матчей, в том числе четыре у астраханцев.

С самого начала встречи астраханцы дали понять, что не собираются снова крупно проигрывать казанцам. Да, «Синтез» выиграл первую четверть, но разницей в один мяч, 2:3. Во втором периоде силы оказались равными, 3:3. И только в третьей четверти казанцам с большим трудом удалось переломить ход встречи, вырвавшись вперед со счетом 7:10. Наконец в четвертой восьмиминутке «Синтез» поставил «Динамо» на место, забросив шесть мячей, пропустив всего один. Уверенная победа казанцев, 8:16.

«Динамо» (Астрахань) — «Синтез» (Казань) — 8:16 (2:3, 3:3, 2:4, 1:6).

В финале казанцы встретятся с «Динамо» (Москва), дважды по пенальти обыгравшим волгоградский «Спартак». Первый матч пройдет в Казани 15 мая.