«Синтез» вырвал победу у «Спартака» и выиграл Кубок России

В финальном матче Кубка России по водному поло в Астрахани казанский «Синтез» обыграл волгоградский «Спартак» со счетом 7:6, уступая за 2 минуты до конца 4:6. Решающий бросок казанцы нанесли за 5 секунд до конца.

В последние годы только казанцы и волгоградцы спорят друг с другом за награды отечественного водного поло. «Синтез» в этом году в третий раз подряд стал чемпионом страны.

Сегодня волгоградцы забили уже на первой минуте. «Синтезу» удалось забросить ответный мяч лишь на последней минуте периода, когда были удалены сразу двое спартаковцев, 1:1.

Столь же упорно прошла и вторая четверть, в которой вновь первыми добились успеха волгоградцы, 1:2. И вновь в большинстве «Синтез» восстановил равновесие усилиями Аделя Латыпова. Затем Эмиль Зиннуров с пенальти впервые вывел казанцев вперед, 3:2. Но за 5 секунд до конца первой половины встречи спартаковцы уравняли шансы, 3:3.

В третьем периоде Алексей Рыжов-Аленичев вновь вывел «Синтез» вперед, 4:3. С таким счетом соперники начали заключительную восьмиминутку, в дебюте которой спартаковцы вновь сделали счет равным, 4:4, реализовав большинство. А затем волгоградцы вышли вперед, еще раз забив в большинстве. За три фола до конца матча у казанцев был удален Артем Одинцов, 4:5. А через 40 секунд счет стал 4:6. Но в последние две минуты Николай Лазарев и Игорь Бычков снова восстановили статус-кво, 6:6. А за пять секунд до конца основного времени Лазарев неожиданным броском принес победу, а значит, и Кубок страны, «Синтезу», 7:6.

«Синтез» (Казань) - «Спартак» (Волгоград) — 7:6 (1:1, 2:2, 1:0, 3:3).