«Синтез» второй раз подряд обыграл «Динамо»

Казанский «Синтез» в повторном матче чемпионата российской ватерпольной премьер-лиги обыграл астраханское «Динамо» с крупным счетом 20:6.

Накануне казанцы победили с крупным счетом (18:6), но по неписаному закону спаренных матчей вторая игра редко бывает похожа на первую. Сегодняшняя игра дала еще одну возможность в этом убедиться.

В первой четверти гости первыми добились успеха, 0:1. Отыгрались казанцы только в тот момент, когда у «Динамо» были удалены сразу два игрока — попал в ворота Алексей Рыжов-Аленичев, 1:1. И снова астраханцы забили, 1:2. Не без труда, но первый период «Синтез» всё же выиграл усилиями Егора Васильева и Романа Шепелева, 3:2.

Столь же упорно прошла и вторая четверть. Оторвались было хозяева в счете на два мяча — 6:4 после броска Николая Лазарева, но гости быстро ответили своим голом — 6:5. Попадание Сергея Лисунова позволило «Синтезу» уйти на второй перерыв при счете 7:5.

Ключевой стала третья четверть, в которой на один пропущенный мяч хозяева ответили пятью. Отметим красивые голы в касание Рыжова-Аленичева и Лисунова, 12:6.

Последний период начался с красивого броска в угол Лисунова, 13:6, покер Сергея. Хет-трик Рыжова-Аленичева — 15:6. Наблюдалось полное преимущество хозяев. Покер Рыжова-Аленичева — 16:6. И его же пятый гол, 17:6. И пятый гол у Лисунова в большинстве — 19:6.

С 32 очками «Синтез» продолжает лидировать в турнире. В следующем туре, 22 и 23 января, в Санкт-Петербурге казанцы встретятся с местной «Балтикой».

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Астрахань) — 20:6 (3:2, 4:3, 5:1, 8:0).