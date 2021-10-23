«Синтез» продолжил победную серию в чемпионате России, обыграв «Астану»

Действующий чемпион России по водному поло казанский «Синтез» продолжил победную серию, обыграв сегодня второй раз подряд в своем бассейне казахстанскую «Астану» со счетом 19:4.

Вчера казанцы уверенно обыграли астанинцев (20:9), но по неписанным законам спаренных матчей вторая игра редко походит на первую, но сегодняшняя стала копией вчерашней. В первой четверти после обмена голами казанцы быстро подтвердили статус фаворита благодаря дублю Аделя Латыпова. А после гола Игоря Бычкова, когда счет стал 4:1, тренеры «Астаны» были вынуждены заменить своего голкипера.

Во втором периоде хозяева позволили астанинцам разок отличиться, на что «Синтез» ответил пятью заброшенными мячами. Алексей Рыжов-Аленичев реализовал пенальти, Бычков эффектно уплыл в отрыв, а Эмиль Зиннуров и Даниил Пронин забили в большинстве — 9:2 по итогам первой половины встречи.

В третьей четверти и казанцы поменяли вратаря, но по другой причине, Игорь Чирков уплыл на заслуженный отдых, в игру вступил Евгений Костров. И вновь гости смогли отличиться только однажды, в большинстве. А «Синтез» продолжил увеличивать свое преимущество. Латыпов в большинстве, Рыжов-Аленичев с пенальти оформили свои хет-трики, 13:3 перед последним перерывом.

В заключительной четверти интересна была только статистика. Свой хет-трик с пенальти оформил Бычков, покер — Латыпов, подряд два мяча забросил Артем Одинцов, за три удаления завершил свое участие в матче Даниил Пронин. «Астана» как и в предыдущих периодах отметилась одним заброшенным мячом. Будем откровенны, класс команд заметно разнится, о чем красноречиво говорит итоговый счет поединка — 19:4.

«Синтез» (Казань, Россия) — «Астана» (Астана, Казахстан) — 19:4 (4:1, 5:1, 4:1, 6:1).