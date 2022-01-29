«Синтез» вторично обыграл свою молодежную команду

Во втором перенесенном матче 17-го тура чемпионата российской Суперлиги по водному поло казанский «Синтез» предсказуемо вновь обыграл «Синтез УОР», свою молодежную команду, со счетом 16:5. Последний мяч забросил голкипер первой команды Игорь Чирков, попавший из своих ворот в противоположные.

Разгромив вчера в первой встрече «Синтез УОР» (16:2), «Синтез» и в повторной игре не стал жалеть свою молодежку, преследуя собственные турнирные задачи.

Понятно, что у «Синтеза УОР» не было даже теоретических шансов в поединке с основой. Но в первой четверти удача просто отвернулась от молодежи — два попадания в штангу и перекладину. Да и пропустили резервисты всего один мяч после броска Артема Одинцова, 0:1.

Такое отчаянное сопротивление заметно разозлило первую команду. И сразу после начала второго периода мячи посыпались в ворота «Синтез-УОР» от рук Игоря Бычкова, Аделя Латыпова, Романа Шепелева, Никиты Деревянкина и Аскара Махиянова (дважды). В свою очередь еще три раза штанга ворот «Синтеза» спасла основу от верного гола. Кроме того, первая команда не реализовала пенальти.

В третьей четверти молодежь забросил основе мячей больше, чем за весь вчерашний матч — целых три, два из которых на счету Замира Мирзиева. Пропустили, понятно больше, в том числе с пенальти, но всё равно проявили характер.

В заключительной четверти молодежь продолжала сражаться, дублем отметился Раиль Тазеев. Красивую точку в матче броском в пустые противоположные ворота на последней секунде встречи поставил голкипер «Синтеза» Игорь Чирков, 5:16.

«Синтез УОР» (Казань) — «Синтез» (Казань) — 5:16 (0:1, 0:6, 3:4, 2:5).