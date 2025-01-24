«Синтез» в первом домашнем матче года обыграл «Восток»

Фото: sintez-kazan.ru

В своем первом в новом году домашнем матче регулярного чемпионата ватерпольной Суперлиги казанский «КОС-Синтез» в своем бассейне обыграл столичный «Восток» со счетом 15:9. Переломным стал третий период, выигранный хозяевами со счетом 6:2.

Казанская публика не видела своих ватерполистов в родном бассейне «Оргсинтез» с прошлого года. Так что хозяева настроились должным образом. Но в первой половине гости практически ни в чем хозяевам не уступали.

В первой четверти через минуту мяч влетел в дальний угол ворот москвичей после броска Николая Лазарева, 1:0. Но уже в ответной атаке гости восстановили равновесие, 1:1. Вышли вперед чемпионы с пенальти, привычно хладнокровно реализованным Арсланом Закировым, 2:1. И москвичи свое большинство реализовали, равная игра, 2:2. Вновь вывел «Синтез» вперед Никита Деревянкин в борьбе с защитником, 3:2. Увеличил преимущество хозяев Роман Шепелев, 4:2. И вновь «Восток» забивает в большинстве, 4:3.

Во втором периоде в контратаке Адель Латыпов довел счет до 5:3. А гости в третий раз забивают в большинстве, 5:4. Деревянкин со столба, то есть с пятачка, оформил свой дубль, 6:4. Еще одну быструю контратаку в близкого расстояния завершил Эмиль Зиннуров, 7:4. Но точку в первой половине поставили москвичи, в контратаке же, 7:5.

В третьей восьмиминутке первую же атаку хозяев точным броском завершил Латыпов, дубль Аделя, 8:5. В ответной атаке гости сократили отрыв в счете, 8:6. Ответ Даниила Пронина, 9:6. Дубль Закирова с пенальти, 10:6. Еще один хозяйский дубль сделал Зиннуров, 11:6. Первый хет-трик «Синтеза» в матче сделал Деревянкин со столба, 12:6. Вслед за ним и Латыпов оформил свой хет-трик, 13:6. А точку в четверти вновь поставили гости, 13:7.

В заключительном периоде москвичи с пенальти сократили разрыв в счете, 13:8. Латыпов делает покер, 14:8. Хет-трик Закирова в большинстве, 15:8. Еще один гол «Востока», 15:9.

«КОС-Синтез» (Казань) – «Восток» (Москва) – 15:9 (4:3, 3:2, 6:2, 2:2). Завтра команды вновь сыграют в Казани.