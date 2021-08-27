«Синтез» узнал соперников по Лиге чемпионов

В ходе жеребьевке первого квалификационного раунда ватерпольной Лиги чемпионов стали известны соперники чемпиона России — казанского «Синтеза».

В двух группах 16 команд будут соревноваться за восемь путевок в основной групповой турнир. Казанцы попали в группу В, которая будет базироваться в столице Черногории Подгорице. Матчи пройдут с 22 по 26 сентября.

Соперниками «Синтеза» стали хозяйская «Подгорица», венгерский OSC (Будапешт), хорватский «Ядран» (Сплит), греческий «Аполлон» (Смирнис), черногорский «Ядран» (Херцог-Нови), литовский EVK и турецкая Энка (Стамбул). Четыре лучшие команды группы выйдут в следующий этап соревнований.

Пока «Синтез» завершает свой двухнедельный черногорский сбор в Херцог-Нови, где казанцы провели второй контрольный матч с местным «Ядраном» и выиграли. По словам главного тренера «Синтеза» Марата Закирова, соперники играли вторыми составами, поэтому счет не был важен.

В воскресенье казанцы возвращаются домой, в понедельник они отдохнут, а затем команда начнет подготовку в Лиге чемпионов.