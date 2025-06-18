Синтез традиций и инноваций: как Татарстан будет представлен на ПМЭФ-2025

Стенд Татарстана на ПМЭФ-2022

Фото: Телеграм-канал АИР РТ

С 18 по 21 июня делегация республики во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым примет участие в работе XXVIII Петербургского международного экономического форума. Будет представлен инвестиционный, промышленный, инновационный потенциал Татарстана. Организует работу стенда республики Агентство инвестиционного развития РТ.

В выставочном комплексе «Экспофорум» стенд Татарстана займет площадь 113 кв. метров в павильоне H (стенд №27), сообщает пресс-служба ведомства.

«Ежегодно наш стенд становится точкой притяжения для гостей ПМЭФ. В основе дизайнерского оформления концепции стенда – синтез традиций и высоких технологий», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Отличительной чертой стенда станут элементы, вдохновленные татарскими национальными украшениями. Использование патинированных материалов, дерева и камня отсылает к народным традициям. Современный дизайн с хромированными деталями, линейной подсветкой и медиаоформлением демонстрирует технологичность Татарстана.

В центре стенда разместится презентационная зона, где можно ознакомиться с передовыми разработками и достижениями компаний-участников.

Например, IT-парк представит свои новейшие высокие технологии. ГК «Инностейдж» раскроет решения в области информационной безопасности для государственного и частного секторов. ООО «Наноэкохим» покажет продукцию, способную снизить вредные выбросы от дизельных двигателей. ГК «Ас Салям» презентует продукты партнерского финансирования малого и среднего бизнеса по стандартам шариата.

Татарстан также продемонстрирует свою силу в сфере образования и науки. Университет Иннополис поделится своим уникальным подходом, объединяющим обучение, исследования и бизнес.

Экспозиция будет разделена на несколько функциональных зон, включая площадку для подписания соглашений, презентационные зоны с мультимедийными экранами и переговорные комнаты для деловых встреч.

Будут представлены 13 ведущих компаний и организаций Татарстана, среди которых –

• Промышленный кластер Республики Татарстан;

• ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк»;

• АО «КАМА»;

• ООО «СОЛЛЕРС Алабуга»;

• ГК «Инностейдж»;

• ООО «Барс Групп»;

• ООО «Наноэкохим»;

• ГК «Ас Салям»;

• ООО «Техникс»;

• АНО ВО «Университет Иннополис»;

• ООО «Вкус».

«Команда Республики Татарстан будет в течение всех дней проведения ПМЭФ работать на стенде для презентации инвестиционного потенциала республики, в программе работы стенда – переговоры с российскими и иностранными делегациями. Также в рамках ПМЭФ впервые нами будет презентован каталог инвестиционных предложений, в котором сосредоточены потребности муниципалитетов Татарстана и предложения по бизнес-нишам для инвесторов», – добавила Талия Минуллина.