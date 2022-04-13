«Синтез» стартует в Кубке России

В конце этой недели в двух российских городах пройдут игры предварительного этапа Кубка России по водному поло 2022 среди мужских команд. Об этом информирует пресс-служба казанского «Синтеза».

В соревнованиях примут участие семь сильнейших команд страны. Представители Татарстана были определены в разные подгруппы. Чемпион России «Синтез» будет выступать в группе «Б», где его соперниками по однокруговому турниру станут астраханское «Динамо СШОР», «ЦОП Москомспорта» и «Штурм-2002».

Матчи пройдут в подмосковной Рузе с 16 по 18 апреля.

Вторая татарстанская команда, «Синтез УОР», начинает 15 апреля и сыграет в группе «А» в Санкт-Петербурге с 2 соперниками: «Спартаком» из Волгограда и местной «Балтикой».