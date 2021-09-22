«Синтез» стартовал в Лиге чемпионов с поражения

Казанский «Синтез» в первом матче квалификационного турнира Лиги чемпионов по водному поло сегодня проиграл греческому «Аполлону» со счетом 15:18, хотя первый период казанцы выиграли 7:3.

Да, старт в первой игре в столице Черногории Подгорице «Синтезу» удался — первую четверть казанцы провели очень мощно, быстро поведя в счете 0:3. Дублем отметился Роман Шепелев, установивший счет первой четверти, 3:7.

Но греки сумели переломить ход борьбы во втором периоде, выиграв его со счетом 5:2 и сократив отставание в счете до минимума. Первая половина матча завершилась со счетом 8:9.

И третья четверть осталась за греческой командой, реализовавшей помимо прочего два пенальти, хотя поначалу Алексей Рыжов-Аленичев сделал счет 8:10. И в концовке этой восьмиминутки «Аполлон» был уже впереди — 12:11.

В последнем периоде Артем Одинцов восстановил равновесие — 12:12, Егор Васильев сделал счет 13:13, но затем греки реализовали большинство, забили еще один пенальти — 15:13. Одинцов сократил счет до 15:14. Но «Аполлон» сумел забить три мяча подряд. Хет-трик Одинцова уже ничего не решал, 18:15.

«Аполлон» (Смирнис, Греция) — «Синтез» (Казань, Россия) — 18:15 (3:7, 5:2, 4:2, 6:4).

Завтра казанцы сыграют с турецкой «Энкой» из Стамбула.