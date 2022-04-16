«Синтез» стартовал в Кубке России с победы

Чемпион России казанский «Синтез» одержал уверенную победу в первом туре предварительного этапа Кубка России, обыграв столичный ЦОП со счетом 15:6. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ватерполисты «Синтеза» выступают в группе «Б» в Рузе, и в своем первом поединке группового этапа разгромили московский ЦОП.

Действующий чемпион России был значительно сильнее соперника во всех игровых отрезках, кроме второго, который завершился вничью и снял вопрос о победителе встречи значительно раньше финальной сирены. Финальную точку в матче на последней минуте поставил Адель Латыпов, точно пробивший пенальти. Ну а самым результативным игроком в нашей команде стал Роман Шепелев, забросивший 3 мяча в ворота соперника.

Свой следующий поединок в Рузе «Синтез» проведет 17 апреля против астраханского «Динамо СШОР». Напомним, в следующий – финальный этап соревнований выходят 2 команды из каждой подгруппы.

ЦОП Москомспорта – «Синтез» 6:15 (2:5, 2:2, 2:4, 0:4)

Группа «А». «Синтез-УОР» - «Спартак» (Волгоград) — 6:12.