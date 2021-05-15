news_header_top_970_100
Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
В Татарстане возведено уже 40% запланированного на 2021 год жилья
В Татарстане возведено уже 40% запланированного на 2021 год жилья
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 мая 2021  19:15
Сергей Гаврилов

«Синтез» стартовал в финале чемпионата России с победы над московским «Динамо»

news_top_970_100

Сегодня в казанском бассейне «Оргсинтез» стартовал финал чемпионата России по водному поло. Хозяйский «Синтез» со счетом 12:5 обыграл столичное «Динамо».

В этом году казанцы проиграли только два матча — оба московскому «Динамо» в плей-офф еврокубка. Все остальные встречи в чемпионате страны и Кубке России «Синтез» выиграл. И вот новая встреча с динамовцами, на этот раз в финале отечественного первенства. Заметим, что в рамках чемпионата России в этом сезоне казанцы четырежды обыграли москвичей. Отметим на трибунах бассейна министра спорта республики Владимира Леонова.

Игра оправдала ожидания болельщиков. Соперники поначалу были равны. Москвичи забили на первой же минуте. Через минуту Сергей Лисунов восстановил равновесие, 1:1. Он уже уплыл один на один и вывел «Синтез» вперед. Наконец Степан Андрюков в большинстве сделал счет 3:1. Но и гости реализовали свою большинство, 3:2. Не забил в упор Лисунов, москвичи свой шанс не упустили — 3:3.

Но второй период хозяева провели просто образцово. Точные броски Николая Лазарева, Игоря Бычкова, Аделя Латыпова, Алексея Рыжова-Аленичева и на табло 7:3. Москвичи один мяч отыграли, но с пенальти Рыжов-Аленичев восстановил преимущество в четыре мяча — 8:4.

Сбавив обороты в третьем периоде, казанцы не выпустили преимущества из своих рук, доведя усилиями Лисунова и Латыпова счет до 10:4. Гости ограничились одним мячом, 10:5 перед заключительной четвертью. И в последней восьмиминутке «Синтез» удержал «Динамо» на привычной дистанции, не позволив гостям забить ни разу. А Роман Шепелев и Бычков установили окончательный счет — 12:5.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 12:5 (3:3, 5:1, 2:1, 2:0).

Ответный матч пройдет 19 мая в Москве. Чемпион страны будет определен по сумме двух матчей.

водное поло синтез
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное