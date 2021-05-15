«Синтез» стартовал в финале чемпионата России с победы над московским «Динамо»

Сегодня в казанском бассейне «Оргсинтез» стартовал финал чемпионата России по водному поло. Хозяйский «Синтез» со счетом 12:5 обыграл столичное «Динамо».

В этом году казанцы проиграли только два матча — оба московскому «Динамо» в плей-офф еврокубка. Все остальные встречи в чемпионате страны и Кубке России «Синтез» выиграл. И вот новая встреча с динамовцами, на этот раз в финале отечественного первенства. Заметим, что в рамках чемпионата России в этом сезоне казанцы четырежды обыграли москвичей. Отметим на трибунах бассейна министра спорта республики Владимира Леонова.

Игра оправдала ожидания болельщиков. Соперники поначалу были равны. Москвичи забили на первой же минуте. Через минуту Сергей Лисунов восстановил равновесие, 1:1. Он уже уплыл один на один и вывел «Синтез» вперед. Наконец Степан Андрюков в большинстве сделал счет 3:1. Но и гости реализовали свою большинство, 3:2. Не забил в упор Лисунов, москвичи свой шанс не упустили — 3:3.

Но второй период хозяева провели просто образцово. Точные броски Николая Лазарева, Игоря Бычкова, Аделя Латыпова, Алексея Рыжова-Аленичева и на табло 7:3. Москвичи один мяч отыграли, но с пенальти Рыжов-Аленичев восстановил преимущество в четыре мяча — 8:4.

Сбавив обороты в третьем периоде, казанцы не выпустили преимущества из своих рук, доведя усилиями Лисунова и Латыпова счет до 10:4. Гости ограничились одним мячом, 10:5 перед заключительной четвертью. И в последней восьмиминутке «Синтез» удержал «Динамо» на привычной дистанции, не позволив гостям забить ни разу. А Роман Шепелев и Бычков установили окончательный счет — 12:5.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 12:5 (3:3, 5:1, 2:1, 2:0).

Ответный матч пройдет 19 мая в Москве. Чемпион страны будет определен по сумме двух матчей.