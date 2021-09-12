«Синтез» стартовал в чемпионате России с победы

Чемпион и обладатель Кубка России по водному поло казанский «Синтез» сегодня провел первый матч чемпионата страны, уверенно обыграв в Москве ЦОП со счетом 15:5.

Как пояснил главный тренер «Синтеза» Марат Закиров, это был перенесенный матч пятого тура чемпионата России.

Перенос вызван участием казанцев в квалификационном туре лиги чемпионов в столице Черногории Подгорице.

«В игре в Москве мы провели молодежь, которая может помочь нам в Черногории, где „Синтезу“ предстоит тяжелый спорт с сильными командами из Хорватии, Венгрии, Черногории, Греции. Наигрываем резерв. В Подгорицу мы вылетаем 21 сентября, первая игра 23-го», — сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Закиров.