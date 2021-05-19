Казанский «Синтез» второй год подряд стал чемпионом России по водному поло

Казанский «Синтез» обыграл московское «Динамо» во втором финальном матче чемпионата России по водному поло, который прошел в Москве (10:8) и стал чемпионом России.



Напомним, что в родном бассейне «Оргсинтез» казанцы в первой финальной встрече уверенно обыграли москвичей (12:5). Но динамовцы, естественно, намеревались взять реванш дома, чтобы вернуться на решающую встречу в Казань.



Москвичи с большим воодушевлением рванули в атаку с первых же секунд и быстро реализовали удаление в составе гостей. Но и гости вскоре забили в большинстве усилиями Романа Шепелева, год назад игравшего в «Динамо». И все же на первый перерыв москвичи ушли в роли лидеров — 2:1.



Второй период, как и в Казани стал холодным душем — в первой игре динамовцы уступили эту восьминутку со счетом 1:5, сегодня — 2:5. Это и был ключевой момент встречи. Сергей Лисунов восстановил равновесие в счете броском в упор. Адель Латыпов реализовал большинство, Шепелев забил даже в меньшинстве. Наконец, Николай Лазарев дальним броском сделал счет 2:5. Первая половина встречи завершилась точным броском Игоря Бычкова с пенальти, он, к слову, тоже в прошлом сезоне играл в «Динамо», 4:6.



В третьем периоде Шепелев оформил свой хет-трик, а Николай Рыжов-Аленичев изменил счет на 5:8. В заключительной четверти москвичи приложили максимум усилий, чтобы отыграться. И «Динамо» было близко к своей цели, сократив отставание в счете до двух мячей — 8:10. Но «Синтез» удержал свое преимущество и второй год подряд стал чемпионом России. Хотя в прошлом году из-за пандемии казанцы были просто объявлены чемпионами без плей-офф. Ныне же «Синтез» катком прошелся по всем своим соперникам в отечественном первенстве, не потеряв ни одного очка.



С финальным свистком главный тренер гостей Марат Закиров по чемпионской традиции нырнул в воду, вслед за ним последовали его помощник и массажист. И только потом прошла официальная церемония награждения еще не успевших до конца обсохнуть чемпионов страны.



«Динамо» (Москва) — «Синтез» (Казань) — 8:10 (2:1, 2:5, 1:2, 3:2).



Но на этом дуэль «Синтез» — «Динамо» не завершилась. Впереди у старых соперников еще одно противостояние, теперь в полуфинале Кубка России.