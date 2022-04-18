«Синтез» разгромил «Штурм-2002» и вышел в полуфинал Кубка России

Ватерполисты казанского «Синтеза» победой завершили выступление на предварительном этапе Кубка России-2022. Подопечные Реваза Чомахидзе проводили свои матчи в группе «Б» в Рузе, и в своем третьем поединке группового этапа разгромили подмосковный «Штурм-2002» со счетом 19:5. Об этом сообщаете клубная пресс-служба.

Действующий чемпион страны «Синтез» забил первым, и далее «штурмовикам» была уготовлена роль догоняющих. «Синтез» быстро ушёл вперёд, выиграв 1 период со счётом 6:1. Сразу 3 мяча на свой голевой баланс записал Игорь Бычков. К большому перерыву преимущество казанцев составило 10 мячей, и к этому моменту хет-трик в своем активе имел также Алексей Рыжов-Аленичев, 12:2.

В третьем периоде к авторам хет-триков присоединился Сергей Лисунов, а в 4-м - Никита Деревянкин. Финальная сирена зафиксировала на табло счёт 19:5 в пользу казанцев.

По итогам однокругового турнира наши парни заняли 1 место в группе «Б», одержав 3 победы в 3 играх, и вышли в Финал четырех Кубка России. Финал четырёх Кубка России пройдёт с 25 по 28 апреля в Астрахани. В полуфинале «Синтез» сыграет с «Балтикой», которая заняла 2 место в группе «А».

«Синтез» (Казань) - «Штурм-2002» (Чехов) — 19:5 (6:1, 6:1, 4:2, 3:1)