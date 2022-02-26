«Синтез» разгромил ЦОП

После вчерашней потери очков в домашней ничье с московским ЦОП со счетом 9:9 сегодня казанский «Синтез» разгромил столичных соперников со счетом 17:7.

Вчерашняя потеря очков привела к тому, что впервые за два года казанцы утратили лидерство в чемпионате российской ватерпольной Суперлиги, пропустив вперед волгоградский «Спартак».

Так что сегодня казанцы были по-спортивному злы как никогда. Однако, несмотря на это, первый период напомнил вчерашнюю встречу. Вновь хозяевам пришлось отыгрываться, в итоге ничья — 2:2.

Решающим стал второй период, в начале которого соперники обменялись голами, но затем хозяева рьяно взялись за дело. Три гола подряд в исполнении Аделя Латыпова, Ивана Сучкова и Даниила Пронина — 6:3.

Примерно в таком же ключе прошла и третья четверть, в ходе которой казанцы отметились пятью голами. Точным ударом с пенальти Латыпов оформил свой хет-трик, 11:5.

Судьба матча перестала вызывать какие-либо сомнения. Поэтому в заключительной четверти соперники играли свободно и раскованно. В итоге крупная победа «Синтеза» — 17:7.

«Синтез» (Казань) — ЦОП Москомспорта (Москва) — 17:7 (2:2, 4:1, 5:2, 6:2).