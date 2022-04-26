«Синтез» разгромил «Балтику» и вышел в финал Кубка России

Сегодня в Астрахани казанский «Синтез» разгромил в полуфинале Кубка России питерскую «Балтику» со счетом 17:6.

Решающей стала вторая четверть, которую казанцы выиграли со счетом 9:1. Завтра в финале «Синтез» сыграет со «Спартаком» (Волгоград).

Завтра в финале казанцы встретятся со своим главным соперником, волгоградским «Спартаком», который в своем полуфинале с трудом обыграл хозяйское «Динамо» со счетом 12:9. Астраханцы и питерцы сыграют в матче за третье место.

Отметим пента-трик, 5 голов Алексея Рыжова-Аленичева. Итоговый счет 17:6.

«Синтез» (Казань) — «Балтика» (Санкт-Петербург) - 17:6 (1:1, 9:1, 4:3, 3:1)