Во втором домашнем матче российской ватерпольной суперлиги казанский «Синтез» проиграл своему главному конкуренту волгоградскому «Спартаку» со счетом 5:6. Это первое поражение казанцев за два сезона в суперлиге.

Вчера казанцы в первой половине постоянно догоняли волгоградцев, выиграв в итоге (15:11). Можно было предположить, что тренерский штаб хозяев сделал выводы из вчерашнего опыта. Оказалось, что нет. Игра получилась для казанцев еще сложнее, чем вчера.

В первой четверти спартаковцы так здорово сыграли в обороне, что пропустили только один раз после броска Сергея Лисунова. А вот оборона «Синтеза» пропустила три мяча, 1:3.

Вторая четверть завершилась со счетом 2:1, но в пользу казанцев, у которых отметились голами Деревянкин и Лазарев, 3:4. Тем не менее, первая половина заслуженно осталась за волгоградцами.

В третьем периоде Пронин наконец-то восстановил статус-кво, 4:4. Однако выйти вперед хозяевам так и не удалось, спартаковцы вновь вышли вперед, 4:5.

В заключительной восьмиминутке воспитанник «Синтеза» Закиров увеличил перевес гостей до двух мячей — 4:6. Роман Шепелев сокращает разрыв в счете до минимума, 5:6. Еще голкипер казанцев Игорь Чирков отразил пенальти за две минуты до конца, дав шанс команде. Но уйти от первого за два сезона поражения «Синтезу» не удалось. Любая победная серия рано или поздно завершается.

«Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) — 5:6 (1:3, 2:1, 1:1, 1:1).

После 14 матчей в активе казанцев осталось 13 побед, 26 очков, первое место. В следующем туре 10-11 декабря в Волгограде команды продолжат свой спор.