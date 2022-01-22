Ватерполисты казанского «Синтеза» проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 5:7

В первом в новом году выездном матче чемпионата российской ватерпольной премьер-лиги казанский «Синтез» проиграл в Санкт-Петербурге «Балтике» со счетом 5:7.

Матч был центральным в туре. Казанцы с 32 очками шли на первом месте, питерцы были на третьем месте с 26 очками. Кроме того, главный тренер «Балтики» Андрей Белофастов является наставником сборной России, и на декабрьский сбор национальной команды он вызывал шесть игроков «Синтеза». Играть на глазах тренера сборной всегда важно.

В первой четверти питерцы реализовали практически все свои голевые моменты, забросив два мяча. Казанцы же трижды попали в штангу, не забили пенальти, пятиметровый штрафной удар. Так что «Балтика» вполне заслуженно выиграла стартовую восьмиминутку, 2:0.

Лишь в начале второго периода гости впервые поразили хозяйские ворота, сделал это Игорь Бычков, 2:1. Но не идет игра у «Синтеза» в отличие от «Балтики», которая забила два мяча подряд, в том числе в большинстве — 4:1. Казанцы отличились дважды кряду, дубль оформил Бычков, забил и Адель Латыпов — 4:3.

В третьем периоде только однажды было зафиксировано взятие ворот, когда цели достиг дальний бросок игрока «Балтики», 5:3.

В самом начале последнего периода в контратаке Иван Сучков сократил разрыв в счете до минимума, 5:4. А в следующей атаке Латыпов броском в касание восстанавливает статус-кво, 5:5. И все же в концовке «Балтика» сумела вырвать победу, хотя и не реализовали хозяева пенальти.

«Балтика» (Санкт-Петербург) — «Синтез» (Казань) — 7:5 (2:0, 2:2, 1:0, 2:3). Завтра соперники вновь сыграют в Санкт-Петербурге.