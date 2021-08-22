«Синтез» проиграл первый контрольный матч в Черногории

Казанский мужской ватерпольный клуб «Синтез» в ходе летнего сбора в Черногории уступил в товарищеском матче местному «Ядрану» (12:14).

По словам главного тренера казанцев Марата Закирова, до встречи с «Ядраном» в Херцог-Нови «Синтез» много и насыщенно занимался физической подготовкой, точнее, длинным плаванием, а также в тренажерном зале. Что не могло не отразится на сегодняшнем контрольном матче с местным «Ядраном» (Адриатика, в переводе на русский язык). Завтра команда получит заслуженный выходной, с понедельника «Синтез» продолжит занятия в Херцог-Нови, где запланированы другие контрольные матчи.