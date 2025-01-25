«Синтез» повторно обыграл «Восток»

И в повторном домашнем матче регулярного чемпионата ватерпольной Суперлиги казанский «КОС-Синтез» обыграл в своем бассейне столичный «Восток». На этот раз – в упорнейшей борьбе со счетом 10:8. Переломить ход игры хозяевам удалось только во второй четверти.

Вчера казанцы разгромили москвичей (15:9), а сегодня с трудом вырвали победу – закон спаренных матчей. «Восток» прекрасно защищался.

Сегодня хозяева проиграли первый период. Первый мяч гости забросили в середине стартовой восьмиминутки. Второй – в концовке, 0:2. Все атаки казанцев успеха не имели и успешно отбивались безупречно действовавшей обороной «Востока».

Лишь во втором периоде Иван Васильев забил первый мяч «Синтеза», 1:2. Артем Одинцов восстановил равновесие в счете, 2:2. Но москвичи вновь вышли вперед, 2:3. Точным броском в дальний угол Роман Шепелев снова сделал счет равным, 3:3. Наконец, с пенальти Адель Латыпов впервые в матче вывел хозяев вперед, 4:3. Но тут же гости отыгрались, 4:4. Точку в этом забойном периоде, семь голов за восемь минут, с пенальти поставил Николай Лазарев, 5:4.

В дебюте третьей четверти «Восток» в очередной раз восстановил равновесие, 5:5. На что Васильев ответил двумя голами подряд, сначала в равных составах, затем в большинстве, хет-трик Ивана, 7:5. Но в концовке периода в ходе выхода один на один гости сократили разрыв в счете до минимума, 7:6.

В заключительной четверти впечатляющим по силе и точности дальним броском Латыпов оформил свой хет-трик, 8:6. Гол москвичей, 8:7, интрига полыхает. Но в большинстве Одинцов с острого угла увеличил отрыв казанцев, 9:7, дубль Артема. Арслан Закиров привычно хладнокровно забил пенальти, 10:7. Гостям удался выход один на один, но голкипер «Синтеза» Евгений Костров отбил бросок в упор головой, вызвав восторг на трибунах «Оргсинтеза». Да, москвичи последними забили в этой встрече, 10:8, но и все на этом. Трудная победа хозяев, продолжающих лидировать в чемпионате.

«КОС-Синтез» (Казань) – «Восток» (Москва) – 10:8 (0:2, 5:2, 2:2, 3:2).