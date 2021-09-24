«Синтез» потерпел второе поражение в Лиге чемпионов

В ходе квалификационного турнира Лиги чемпионов по водному поло казанский «Синтез» уступил черногорскому «Ядрану» со счетом 6:12.

Третий матч группового турнира квалификации Лиги чемпионов в столице Черногории Подгорице должен был дать ответ, продолжит ли казанский «Синтез» борьбу за выход в следующий этап или нет.

После поражения от греческого «Аполлона» (15:18) казанцы выиграли у турецкой «Энки» (12:6). Сегодня играть пришлось с черногорским «Ядраном», с которым в его родном Херцог-Нови «Синтез» уже играл товарищеские матчи в августе в период предсезонного сбора.

Черногорцы, уступившие хорватским одноклубникам из Сплита (10:15) и обыгравшие литовский «Зайбас» (25:9), находились в полностью аналогичной ситуации.

Быстро забив два мяча, черногорцы пропустили в меньшинстве от Егора Васильева, 2:1. Затем «Ядран» реализовал большинство, и со счетом 3:1 первая четверть завершилась.

В самом начале второго периода Алексей Рыжов-Аленичев забил в большинстве, 3:2. «Ядран» тоже реализовал большинство, но это сделал и Артем Одинцов — 4:3. Безукоризненная реализация лишнего продолжилась, два кряду гола черногорцев в большинстве — 6:3. Но концовка первой половины встречи осталась за «Синтезом». Дубль Сергея Лизунова, сначала в большинстве, потом в равных составах, 6:5.

В третьем периоде казанцам не удалось развить свои достижения, «Синтез» только раз праздновал успех после гола Одинцова в большинстве. Но черногорцы ответили тремя мячами, 9:6 перед последним перерывом.

В заключительной четверти свои «дежурные» три мяча «Ядран» забил, включая два гола в большинстве, на что казанцы не сумели ответить, 12:6.

Поражение сильно осложнило шансы «Синтеза» на выход из группы. Завтра казанский клуб сыграет с хорватским «Ядраном» из Сплита.

«Ядран» (Херцег-Нови, Черногория) — «Синтез» (Казань, Россия) — 12:6 (3:1, 3:4, 3:1, 3:0).