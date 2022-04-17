«Синтез» одержал вторую победу в Кубке России

Ватерполисты казанского «Синтеза» продолжают успешно выступать на предварительном этапе Кубка России в подмосковной Рузе. Подопечные Реваза Чомахидзе проводят свои матчи в группе Б. В своем втором поединке группового этапа казанцы обыграли бронзового призера чемпионата России — астраханское «Динамо СШОР» со счетом 14:8. Об этом сообщает пресс-служба «Синтеза».

Действующий чемпион страны первым открыл счет в матче, и затем астраханцам была уготовлена роль догоняющих. Выигрывая по ходу встречи 4:2, 9:5, «Синтез» несколько сбавил темп во второй половине, но это не помешало казанцам довести дело до победы.

Финальную точку в матче за 2 минуты до конца поставил Игорь Бычков, точно пробивший с игры. Самым результативным игроком в татарстанской команде стал капитан Сергей Лисунов, забросивший четыре мяча в ворота соперника. Итог поединка — 14:8 в пользу «Синтеза».

Свой следующий и заключительный поединок в Рузе казанская команда проведет завтра, 18 апреля, против чеховского «Штурма-2002». В следующий, финальный этап соревнований выходят две команды из каждой группы.

При этом молодежный состав казанцев финишировал в своей группе на последнем, третьем месте. «Синтез-УОР», игравший в группе А, уступил петербургской «Балтике» со счетом 10:9.

«Синтез» (Казань) — «Динамо СШОР» (Астрахань) — 14:8 (4:2, 5:3, 3:1, 2:2).