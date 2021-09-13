«Синтез» одержал вторую победу в чемпионате России

Казанский «Синтез» в Москве разгромил ЦОП Москомспорта и во втором поединке перенесенного 5-го тура чемпионата России по водному поло.

Гости взяли верх со счетом 15:8. Вчера они победили 15:5, сегодня забили столько же, но больше пропустили.

Казанцы уверенно провели первый период, выиграв его со счетом 6:2. Три мяча на счету Сергея Лисунова, в том числе один в большинстве.

Второй тайм завершился вничью, 2:2. Дублем у гостей отметился Алексей Рыжов-Аленичев. Счет по итогам первой половины матча стал 8:4.

В начале третьего периода четвертый мяч забил Лисунов, в концовке свой третий мяч забил Адель Латыпов. Казанцы увеличили счет до 7:12. В заключительной четверти гости спокойно довели матч до уверенной победы.

ЦОП Москомспорта (Москва) — «Синтез» (Казань) — 8:15 (2:6, 2:2, 3:4,1:3).