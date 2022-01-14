«Синтез» одержал первую победу с новым тренером

Сегодня «Синтез» уверенно обыграл дома астраханское «Динамо» со счетом 18:6. Это первый матч казанского клуба в чемпионате российской ватерпольной премьер-лиги после месячного перерыва, а также первая игра под руководством нового главного тренера Реваза Чомахидзе, сменившего Марата Закирова.

В первой четверти две минуты никто не мог забить, однако ситуацию смог изменить Артем Одинцов, 1:0. Следом за ним Никита Деревянкин удвоил преимущество «Синтеза», 2:0. Гости вскоре один мяч отквитали дальним ударом, 2:1, но Егор Васильев и Алексей Рыжов-Аленичев увеличили счет до 4:1, причем последний мяч хозяева забили в большинстве, реализовав со второго раза удаление в составе «Динамо».

В дебюте второго периода команды быстро обменялись голами, астраханцы, отметим, реализовали большинство — 5:2. «Динамо» заметно лучше действовало в большинстве, использовав три из шести удалений в рядах казанцев, но в позиционных атаках лучше был «Синтез». Итог первой половины — 8:4.

И в третьем периоде хозяева свои «дежурные» четыре мяча забили. В том числе с пенальти, пятиметрового штрафного удара. А в свои ворота казанцы пропустили всего один мяч в самом дебюте восьмиминутки. На табло перед последним перерывом горело 12:5.

В заключительном периоде «Синтез» спокойно и хладнокровно удержал свое преимущество, доведя матч до крупной победы, забив три последних мяча в большинстве и с пенальти. Пять голов на счету Романа Шепелева, хет-трик у Николая Лазарева, итог — 18:6.

«Синтез» (Казань) — «Динамо» (Астрахань) — 18:6 (4:1, 4:3, 4:1, 6:1). В активе «Синтеза» стало 30 очков, первое место. Завтра соперники вновь сыграют в Казани.