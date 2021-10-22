«Синтез» одержал очередную победу в чемпионате России по водному поло

В очередном матче чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» победил дома казахстанскую «Астану» с крупным счетом 20:9.

Пройдя весь минувший чемпионат и Кубок России без единого поражения, «Синтез» и в нынешнем сезоне идет без потерь. Сегодня казанцы одержали очередную победу на старте шестого тура.

В первой четверти хозяева сразу же стали уходить в отрыв, но сначала гости пробили пенальти, блестяще отраженный голкипером «Синтеза» Евгением Костровым. А затем очень быстро казанцы забросили пять мячей подряд с разной дистанции в равных составах и большинстве. И только за 10 секунд до первого перерыва гости один мяч отыграли, 5:1.

Второй период начался с двух подряд результативных атак «Синтеза» — 7:1. Хозяева продолжают уверенно вести игру, позволив гостям за эти восемь минут отметиться лишь двумя голами, ответив пятью. На счету Алексея Рыжова-Аленичева хет-трик.

В третьем периоде команды атаковали без оглядок на тылы, поэтому восьмиминутка получилась сверхрезультативной — 11 голов, включая забитый гостями пенальти (хозяева пенальти не забили). Рыжов-Аленичев довел свой счет до покера, хет-трик в активе Романа Шепелева.

Последняя четверть началась при счете 17:7. И в последнем периоде команды не успокоились. Сначала астанинцы второй раз в матче реализовали большинство при двух удаленных у хозяев. А потом друг за другом оформили свои покеры Шепелев и Адель Латыпов. Так что последний период стал формальностью.

Итог впечатляющий — 20:9. Завтра команды вновь встретятся в Казани.

«Синтез» (Казань, Россия) — «Астана» (Астана, Казахстан) — 20:9 (5:1, 5:2, 7:4, 3:2).