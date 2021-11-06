«Синтез» одержал 12-ю победу подряд

В повторном матче российской ватерпольной суперлиги казанский «Синтез» вновь обыграл свой молодежный состав «Синтез-УОР» со счетом 18:4.

Как и вчера, регулярный матч чемпионата страны два состава «Синтеза» использовали с максимальной для себя пользой. В первой четверти старшие по рангу не дали своей молодежи ни единого шанса, дважды реализовав большинство. Наставники «Синтеза» сделали выводы из вчерашнего матча, в котором основа пропустила семь мячей, 4:0 после первой четверти.

И только во втором периоде при счете 8:0, хет-трик Сергея Лисунова, молодежь сумела забить первый мяч. Сделал это мастерским стелющимся по воде броском из-под защитника Аскар Махиянов. Итог первой половины 10:1.

В третьей четверти игра немного успокоилась, но сначала молодежь реализовала большинство — 10:2. Затем свой хет-трик оформил Никита Деревянкин, а завершили период земляки при счете 13:2. Пять мячей на счету Лисунова.

В заключительной восьмиминутке команды продолжили решать свои тактические заготовки. Отметим пятый гол Никиты Деревянкина, хет-трик Махиянова. Финальный счет 18:4.

«Синтез» (Казань) — «Синтез-УОР» (Казань) — 18:4 (4:0, 6:1, 3:1, 5:2).

После 12 матчей в активе «Синтеза» стало 12 побед — 24 очка, первое место. В следующем туре 12-13 ноября в родном бассейне казанцы примут своего главного конкурента, волгоградский «Спартак», идущий на втором месте.