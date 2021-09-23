«Синтез» обыграл турецкую «Энку» в Лиге чемпионов

Во втором матче квалификационного турнира Лиги чемпионов по водному поло «Синтез» обыграл турецкую «Энку» со счетом 12:6. Таким образом, казанская команда реабилитировалась после вчерашнего поражения греческому «Аполлону» (15:18).

Сразу скажем, что победу в этой встрече казанцы добыли во многом за счет прекрасной игры в большинстве — из дюжины своих голов восемь «Синтез» забил в большинстве, плюс один гол с пенальти.

Первую четверть за счет голов Эмиля Зиннурова, Ивана Сучкова и Егора Васильева казанцы выиграли 3:1. Вторую — 4:1, причем все четыре мяча «Синтез» забил в большинстве.

Начиная вторую половину матча при счете 7:1, казанцы и третью четверть провели мощно, трижды реализовав численное преимущество усилиями Алексея Рыжова-Аленичева, он сделал хет-трик в игре, Романа Шепелева и Эмиля Зиннурова — 10:3. Так что последняя восьмиминутка стала формальностью.

«Синтез» (Казань, Россия) — «Энка» (Стамбул, Турция) — 12:6 (3:1, 4:1, 3:1, 2:3).

Завтра казанцы сыграют с черногорским «Ядраном» (Херцог-Нови).